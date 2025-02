Najniższa emerytura 2025 [NETTO]

Ile wynosi najniższa emerytura w 2025 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku?

Najniższa emerytura do końca lutego 2025

Najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Minimalna emerytura netto to 1623,28 zł. Tyle na rękę otrzyma emeryt uprawniony do najniższej emerytury.

Najniższa emerytura brutto od 1 marca 2025 r.

Jak co roku 1 marca mamy do czynienia z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Znamy już wskaźnik waloryzacji, który został podany w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129). W marcu 2025 r. emerytury wzrosną o 5,5%. Oznacza to również podwyżkę najniższej emerytury o 5,5%. Minimalna emerytura brutto wyniesie 1878,91 zł. Kwota brutto najniższej emerytury rośnie więc o 97,95 zł.

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2025 r.

Zgodnie z zasadą nieodprowadzania podatku od świadczeń emerytalnych do wysokości 2500 zł również w przypadku najniższej emerytury nie odlicza się podatku 12%. Kwota netto będzie więc niższa jedynie o składkę zdrowotną 9%.

1878,91 zł x 9% = 169,1019

1878,91 zł – 169,10 = 1709,81 zł

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2025 r. wynosi 1709,81 zł. Jest więc wyższa o 86,53 zł stosunku do zeszłorocznej waloryzacji.

Najniższa emerytura ZUS

Komu należy się omawiana najniższa emerytura w ZUS? Wysokość emerytury wyliczana przez ZUS uzależniona jest od kwoty kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Gdy emeryt osiąga wiek emerytalny po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat, ale zgromadzony kapitał pozwala na wypłatę niższego świadczenia niż najniższa emerytura, ZUS wyrównuje mu tę kwotę do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury czyli od 1 marca 2025 r. do 1878,91 zł brutto.

Są więc 2 warunki:

osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

przepracowanie odpowiedniej liczby lat (okresy składkowe i nieskładkowe) – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Przejście na emeryturę przy braku spełnienia powyższych warunków oznacza wypłatę emerytury w wysokości zgodnej z posiadanym kapitałem. Często są to bardzo niskie emerytury – ich kwota może nawet osiągać np. 30 gr. W zeszłym roku emeryt z Ostrowa Wielkopolskiego, który w całym życiu przepracował tylko 3 dni, otrzymywał 1 grosz emerytury.

Podstawa prawna: