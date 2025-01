W Polsce żyje ponad 6 tys. osób, które ukończyły 100 lat. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy, na podstawie których seniorom co miesiąc przysługuje dodatek do emerytury lub renty – świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł.

Świadczenie honorowe tylko dla obywateli polskich

1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Świadczenie honorowe przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat życia mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych lub do uposażenia wypłacanego sędziom i prokuratorom pozostającym w stanie spoczynku, a także uposażenia rodzinnego.

Świadczenie honorowe przysługuje niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego lub uposażenia. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, będzie wypłacane tylko jedno świadczenie honorowe. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego wyda i świadczenie to wypłaci ZUS.

Świadczenie honorowe przyznawane z urzędu

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat i dostają z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymają z urzędu, czyli bez składania dodatkowych wniosków.

- Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do tej emerytury, którą 100 latek już wcześniej dostawał – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tą wypłatę dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie wypracowali własnej ani emerytury, ani renty. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika – zastrzega.

Rzeczniczka dodaje, że wniosek musi być złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

- Przed wejściem w życie ustawy – osobom, które ukończyły 100 rok życia – comiesięczne świadczenie honorowe, przyznawane było przez Prezesa ZUS w drodze wyjątku, na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów jeszcze w 1972 r. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Wysokość świadczenia honorowego

Świadczenie honorowe wszystkim uprawnionym przysługuje w jednakowej wysokości wynoszącej 6246,13 zł brutto miesięcznie, niezależnie od momentu ukończenia 100 lat życia. Ponadto świadczenie podlega corocznej waloryzacji, która odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak waloryzacja innych świadczeń emerytalno-rentowych.

- Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia honorowego, nastąpi zatem już 1 marca tego roku a kwota świadczenia honorowego, będzie corocznie wzrastać – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.