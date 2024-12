Czy Polskę stać na kolejny dzień bez pracy? [Gość Infor.pl]

Czy Polskę stać na kolejny dzień bez pracy? Jak wygląda dialog społeczny i czy Polacy lubią związki zawodowe? W programie Gość Infor.pl z przewodniczącym OPZZ Konfederacja Pracy Michałem Lewandowskim rozmawiała Dorota Mandes.

Czy koszty wolnej Wigilii to zmartwienie pracowników?

"To nie jest tak, że jeśli w Wigilię będzie wolny dzień to pieniądze z gospodarki wyparują" - powiedział Michał Lewandowski przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Przewodniczący zauważył, że w wielu miejscach pracownicy w Wigilię są już myślami przy świątecznym stole, a praca często odbywa się "na pół gwizdka". Duże sieci handlowe przestawiły się już na inny tryb funkcjonowania i wolne niedziele nie są już problemem dla konsumentów. "Tak jak przyzwyczailiśmy się do wolnych niedziel, tak przyzwyczaimy się do wolnej Wigilii" - powiedział. - "Każdy dzień wolny dla pracownika to zbliżanie się do europejskich standardów".

Czterodniowy dzień pracy - czy jest na to szansa?

Zapytany o czterodniowy tydzień pracy Michał Lewandowski w programie powiedział, że na ten moment nie ma żadnych konkretnych propozycji dotyczących tego tematu. "Pomysł ten jest na ten moment na poziomie abstrakcji". Zauważył, że temat pojawia się hasłowo, ale nie dzieje się z nim nic, co byłoby przyczynkiem do dyskusji.

Praca platformowa - nowe regulacje

Przewodniczący w programie opowiedział o problemach i wyzwaniach pracowników platform internetowych, którzy doczekali się wreszcie dyrektywy europejskiej, która będzie regulowała ich zatrudnianie. "W przypadku pracy platformowej ma namacalnego pracodawcy, z którym można porozmawiać i ustalać warunki funkcjonowania" - powiedział Lewandowski w programie. Wszystkim zajmuje się algorytm. Większość pracowników pracuje na umowy cywilnoprawne i w dodatku musi ponosić koszty, np. wypożyczenia roweru. Dyrektywa po implementacji ma zakładać m.in., że kurierzy będą mogli - po stwierdzeniu, że ich praca spełnia wymogi umowy o pracę - będą mogli taki stosunek pracy zawrzeć.

Dialog społeczny - czy istnieje?

Przewodniczący zapytany o to, czy istnieje dialog społeczny w Polsce powiedział, że pracownicy i pracodawcy podchodzą do związków zawodowych "podchodzą jak pies do jeża". To pokazuje, jak społeczeństwo jest kształtowane już w szkole. "Uczymy się jak założyć firmę, a bardzo mało mówmy o tym jak wygląda rynek pracy, co to jest kodeks pracy...".

