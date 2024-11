Deep Tech: Szukasz pewnego zawodu na przyszłość, postaw na technologie związane ze zrównoważonym rozwojem: szykuje się 69 mln miejsc atrakcyjnej finansowo i pewnej pracy

W ciągu najbliższych trzech lat 83 miliony istniejących stanowisk pracy będzie zlikwidowanych lub ewoluuje, a w ich miejsce powstanie aż 69 milionów nowych wakatów . Najbardziej chłonna będzie branża deep tech. Dlaczego warto szkolić się w głębokich technologiach?

Kryzys klimatyczny, zapaść demograficzna czy wzrost cyberprzestępczości to tylko kilka z powodów, które odmienią światową gospodarkę i branżę technologiczną. Prognozy wskazują, że historyczną transformację przechodzi rynek pracy, który po niej będzie wyglądał zupełnie inaczej niż można by to sobie teraz wyobrażać.

Inicjatywa Deep Tech Talent: gwarancja pewnego zawodu na przyszłość

W ubiegłym roku globalne finansowanie dla sektora deep tech wyniosło około 79 miliardów dolarów, co stanowi 24% kapitału zainwestowanego w venture capital.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się technologie związane ze zrównoważonym rozwojem, które stanowią 34% wszystkich inwestycji w deep tech.

Unia Europejska również wzięła udział w wyścigu technologicznym, ogłaszając specjalny program pod nazwą „Horizon Europe” i przeznaczając 93,5 miliarda euro na finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027.

Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie 300 000 miejsc pracy, które wesprą zrównoważony rozwój, cyfryzację oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

W czasach, kiedy świat musi sobie radzić z różnymi kryzysami, inwestowanie w naukę jest niezbędne, aby stworzyć rozwiązania zdolne do wspierania ludzkości w dalszym rozwoju.

Wiele projektów w sektorze deep tech to pionierskie idee, które ułatwią codzienną egzystencję milionów ludzi na całym świecie, dlatego również coraz więcej Polaków decyduje się na dołączenie do awangardy innowatorów.

Według raportu „State of European Tech” firmy Atomico w ciągu zaledwie pięciu lat poziom inwestycji w głębokie technologie wzrósł aż dziesięciokrotnie.

Kolejne europejskie miasta takie jak Londyn, Sztokholm, Paryż i Monachium stały się ośrodkami innowacyjności, które przyciągają znaczne środki finansowe, wzmacniając konkurencyjność.

Dlaczego Europa powinna inwestować w sektor deep tech?

Dzięki deep tech gospodarka może nie tylko reagować na obecne problemy, ale także dostosowywać się do realiów i kształtować rzeczywistość. Rozwiązania w obszarze głębokich technologii mogą przyczynić się do transformacji tradycyjnych sektorów.

Innowacje w sektorach takich jak energetyka, bezpieczeństwo żywności i zdrowie są bezpośrednio związane z postępem w branży głębokich technologii.

Ponadto tego rodzaju inicjatywy często są rozwijane na poziomie lokalnym, co wpływa pozytywnie na zacieśnianie relacji społecznych i analizowaniu ludzkich potrzeb w skali mikro. Takie podejście nie tylko ułatwia wdrażanie zaawansowanych innowacji, ale także pomaga dostosować je do konkretnych lokalnych potrzeb.

Jak deep tech może rozwiązać problemy współczesnego świata?

Sektor deep tech rozwija się, aby rozwiązywać największe problemy, z jakimi mierzy się współczesny świat.

Przykładowo algorytmy uczenia maszynowego i AI oraz inne technologie cyfrowe są tworzone, aby wspierać firmy w zmniejszaniu ich wpływu na klimat. Z kolei projekty deep tech w dziedzinie biotechnologii i zrównoważonego rolnictwa są wykorzystywane do optymalizacji praktyk rolniczych, redukcji ilości odpadów oraz obniżania emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że mogą przyczynić się one do zmniejszenia globalnych emisji o nawet 20% , co jest kluczowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w przyszłości.

Deep tech wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczonych przez ONZ jako kierunki działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i ekosystemu.

Badania sugerują, że 97% przedsięwzięć w obszarze deep tech przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z tych celów.

Rynek głębokich technologii w Polsce: chemia stosowana, medycyna, elektromobilność, technologie wodorowe

Polska jest zagłębiem dla rozwoju deep tech w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2022 roku nad Wisłą istniały około 162 startupy działające w tym sektorze, co stanowiło ponad 61% wszystkich takich firm w regionie.Dominującymi obszarami działalności polskiej sceny nowych technologii są zaawansowane materiały, chemia stosowana oraz medycyna. W 2022 roku w Polsce zainwestowano około 3,6 miliardów złotych w lokalne startupy, a sektor deep tech przyciągnął znaczną część tych inwestycji, osiągając nowe rekordy.Przykładem polskiej firmy deep tech jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności – największa organizacja branżowa działająca na rynku elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i CEE. Zrzeszając ponad 250 przedsiębiorstw PSNM tworzy środowisko współpracy między producentami, operatorami oraz instytucjami w obszarze zrównoważonego transportu. Organizacja działa także na rzecz stworzenia odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego dla rozwoju zero- i niskoemisyjnych technologii, realizując projekty szkoleniowe, doradcze i eksperckie z zespołem specjalistów.

Deep Tech w Polsce: poszukiwania nowych talentów

Deep tech to nowe narzędzie walce z globalnymi wyzwaniami. Dane pokazują, że już w najbliższych latach będziemy potrzebować talentów, które podejmą pracę w zawodach, które zmienią świat.Właśnie dlatego Europejski Instytut Innowacji i Technologii postanowił przeszkolić w tej dziedzinie milion Europejczyków do końca 2025 roku.

W ramach EIT Deep Tech Talent Initiative, 12-13 listopada 2024 r. w Warszawie odbędzie się EIT Deep Tech Skills Days. To spotkanie liderów i innowatorów w obszarze głębokich technologii oraz rozwoju talentów, którzy będą rozmawiali o perspektywach dla tego obiecującego rynku.

EIT Deep Tech Talent Initiative to pionierski program, w ramach którego do 2025 roku przeszkolonych zostanie milion osób w europejskich obszarach deep tech. W ramach inicjatywy EIT wraz ze społecznością wiedzy i innowacji wdrażają ogólnoeuropejskie programy szkoleniowe oraz programy rozwoju umiejętności skierowane do wszystkich osób uczących się w Europie – od uczniów po studentów szkół wyższych, profesjonalistów i przedsiębiorców. Programy szkoleniowe są dostępne na platformie EIT Deep Tech Talent Initiative w 15 dziedzinach deep tech.