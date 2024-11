Nowe świadczenie radykalnie ulży tysiącom osób. Jednak trzeba będzie na nie poczekać

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Tysiące osób skorzysta z nowego świadczenia – dodatku dopełniającego. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r., ale na wypłatę dodatku trzeba będzie poczekać.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. To już pewne, bowiem ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czekamy na jej publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wprowadziła do ustawy o rencie socjalnej nowe świadczenie tj. dodatek dopełniający. Dodatek ten będzie przysługiwał osobom uprawnionym do renty socjalnej, które spełniają jednocześnie dodatkowy warunek tj. posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zakłada się, że ze świadczenia skorzysta ok. 130 tys. osób.

Kwota dodatku dopełniającego będzie wynosiła 2520 zł. W ustawie przewidziano coroczną waloryzację dodatku od dnia 1 marca.

Dodatek dopełniający będzie przyznawany na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie lub jej przedstawiciela ustawowego. Dodatek będzie przyznawany także na wniosek innej osoby, kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o dodatek dopełniający będzie zawierał:

dane osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania);

podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Decyzję w sprawie przyznania dodatku dopełniającego i wypłaty świadczenia wyda jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną.

Obniżenie kwoty dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający ulegnie obniżeniu w razie obniżenia renty socjalnej z powodu zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Kwota dodatku dopełniającego zostanie obniżona o taki sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną.

W ustawie podwyższono również maksymalną kwotę łączną, jaką osoba może otrzymać w przypadku wystąpienia zbiegu renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczeniem pieniężnym przyznanym na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia - z 200 proc. do 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Termin wypłaty dodatku dopełniającego

Mimo że ustawa wchodzi w życie z początkiem przyszłego roku, to pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi dopiero w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych.

W przypadku osób pobierających rentę socjalną, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w terminie płatności rent socjalnych z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r.

Osoby pobierające rentę socjalną, które w dniu wejścia w życie ustawy nie miały orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający otrzymają nie wcześniej niż w terminie płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.