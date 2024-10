DPS: Pensjonariusz nie opłaci kosztów pobytu, nawet jeśli go na to stać

Pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem odpłatnym. Ustalając opłatę za pobyt bierze się pod uwagę dochód osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty. Czy możliwe jest uwzględnianie także ich majątku?

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) trzeba wnieść opłatę. Do wnoszenia opłaty zobowiązani są:

mieszkaniec domu (a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka);

małżonek, zstępni przed wstępnymi;

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę za pobyt w placówce w kwocie nie większej niż 70 proc. jego dochodu. Natomiast małżonek osoby skierowanej do DPS, jak również jego zstępni i wstępni są zobowiązani do wnoszenia opłaty w sytuacji, gdy ich dochód jest wyższy niż 300 proc. kryterium dochodowego określonego w ustawie odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie. Jednakże kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 proc. tego kryterium.

Interpelacja poselska w sprawie opłat za pobyt w DPS

Zagadnieniem opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zainteresowali się posłowie. Zwrócili oni uwagę, że opłatę za pobyt w DPS można ustalać wyłącznie z dochodu osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty. W niektórych jednak przypadkach zarówno osoby kierowane do domu pomocy społecznej, jak też członkowie ich rodzin zobowiązani do wnoszenia opłaty dysponują zasobami majątkowymi, w tym w postaci zgromadzonych oszczędności, nieruchomości itp.

Posłowie w interpelacji skierowanej do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapytali, czy ministerstwo rozważa przygotowanie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, tak by opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej była ustalana zarówno w oparciu o dochody, jak też uwzględniała zasoby majątkowe osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty?

Majątek nie ma wpływu na opłatę za pobyt w DPS

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację posłów resort rodziny podkreślił, że pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem odpłatnym. Ustawa o pomocy społecznej odwołuje się do dochodu jako wskaźnika branego pod uwagę przy obliczaniu odpłatności za pobyt w DPS, ale składniki i wartość majątku nie mają wpływu na wysokość wnoszonej odpłatności.

Osoba skierowana do domu pomocy społecznej ma prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem (np. może go darować, sprzedać, wydzierżawić). Jeżeli jednak z tego majątku osiąga dochody (np. wynajmując lokal mieszkalny), to dochód ten należy brać pod uwagę ustalając odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Podobnie jest w przypadku, gdy dana osoba przechowuje swoje środki pieniężne na oprocentowanym koncie bankowym. Oszczędności ulokowane na koncie nie są dochodem osoby i nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu odpłatności za pobyt w DPS nawet za zgodą tej osoby. Natomiast odsetki od tych oszczędności są dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Ministerstwo podkreśliło, że postulat wprowadzenia do ustawy o pomocy społecznej rozwiązań prawnych dających możliwość uwzględniania w odpłatności za pobyt w DPS majątku mieszkańca, budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją RP.