4 formy pomocy z UP dla pracodawców poszkodowanych w powodzi 2024

Urząd pracy pomaga pracodawcom poszkodowanym w wyniku powodzi. Przewidziano 4 formy wsparcia z UP: umorzenie środków przyznanych na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za skierowanych bezrobotnych, Zwrot kosztów na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników, pożyczka na wynagrodzenia z FGŚP. Jak z nich skorzystać?

1. Umorzenie pracodawcy środków przyznanych na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Pracodawca, który otrzymał z powiatowego urzędy pracy refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy (refundacja jest przyznawana do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. do 48.230,46 zł), a został poszkodowany w wyniku powodzi, może ubiegać się o umorzenie w całości lub w części przyznanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Umorzenie będzie możliwe, jeżeli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi i będą dokonywane na wniosek poszkodowanego złożony w terminie do 31 grudnia 2024 r.

2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za skierowanych bezrobotnych

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi czytamy, że starosta może, w trybie określonym dla prac interwencyjnych, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania przez pracodawcę miejsc pracy, dokonywać ze środków Funduszu Pracy zwrotu, przez okres do 12 miesięcy, poniesionych przez pracodawcę, którego zakład został zniszczony na skutek powodzi, kosztów

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o refundację - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź.

3. Zwrot kosztów na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników

Ponadto: „Starosta może zwracać organizatorowi robót publicznych, który przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi zatrudnił skierowane poszkodowane osoby fizyczne, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ich małżonków i pełnoletnich domowników przez okres do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, poniesione koszty na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych skierowanych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.”

4. FGŚP - pożyczka na wynagrodzenia

Pracodawcy mogą ubiegać się także o nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenie pracowników. Poniżej warunki, które należy spełnić.

Pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku faktycznej niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią (do 10 dni roboczych), czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód

z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią, wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej

- może ubiegać się o udzielnie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pożyczka udzielana jest maksymalnie za okres od 17 września 2024 r. do 31 października 2024 r. Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. We wniosku należy złożyć oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wynagrodzenia oraz wskazanie okresu, za który przysługuje wynagrodzenie oraz kwotę tego wynagrodzenia. Do wniosku załącza się wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pożyczka jest udzielana na wynagrodzenie miesięczne pracownika do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy, tj. 9.485,32 zł. O udzieleniu pożyczki decyduje marszałek województwa. Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Termin zwrotu pracodawca określa we wniosku o pożyczkę.

Ważne Pracodawca może ubiegać się po 31 grudnia 2025 r. o umorzenie pożyczki w całości lub w części na wniosek złożony do wojewódzkiego urzędu pracy. O umorzeniu pożyczki decyduje marszałek województwa.

Pożyczka może zostać umorzona przez marszałka województwa, jeżeli:

pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:

a) spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż lub zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ciągu kolejnych 6 miesięcy w okresie od dnia otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o umorzenie w porównaniu z analogicznymi kolejnymi miesiącami w ciągu ostatnich dwóch lat lub

b) straty w środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodarczej

w porównaniu z okresem sprzed powodzi; w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności; zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzekucyjne.