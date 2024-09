15 września 2025 r. - odroczony termin płatności składek ZUS dla firm poszkodowanych w powodzi

Wszystkie firmy poszkodowane w powodzi mają odroczony termin płatności składek ZUS. Nowy termin to 15 września 2025 roku. Czy trzeba mieć firmę zarejestrowaną na obszarze klęski żywiołowej? Czy wystarczy częściowo prowadzić działalność na terenie zajętym powodzią? Czy rozróżnia się firmy ze względu na kody PKD?

Dla kogo nowy termin płatności składek ZUS - 15 września 2025 r.?

Czy dla wszystkich zarejestrowanych na obszarze klęski żywiołowej? Nowy termin płatności składek za okres od sierpnia do grudnia 2024 r., wyznaczony na 15 września 2025 r. (o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi), dotyczy wyłącznie płatników poszkodowanych w wyniku powodzi.

Poszkodowany to, zgodnie z ustawą, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na skutek powodzi doznała szkód majątkowych lub utraciła, chociażby czasowo, możliwość korzystania z nieruchomości lub lokalu, którą lub który posiada. Samo to, że firma jest zarejestrowana na terenie objętym klęską żywiołową, nie uprawnia jej więc do skorzystania z nowego terminu płatności składek.

Ważne Firma nie musi być zarejestrowana na terenie objętym powodzią. Ważne, aby prowadziła działalność na tym obszarze i aby rzeczywiście poniosła szkody w związku z klęską żywiołową.

Czy wystarczy prowadzenie części działalności na terenie powodziowym?

Co, jeśli ktoś ma firmę zarejestrowaną w Warszawie lub Poznaniu, ale działalność lub część działalności prowadził na zalanym ternie i doznał szkód?Taka osoba może skorzystać z pomocy, jeśli miejsca prowadzenia działalności są zgłoszone do odpowiednich rejestrów np. CEIDG, KRS i jeśli jest poszkodowana w powodzi w rozumieniu zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Czy na odroczenie składek ZUS dla poszkodowanych mają wpływ kody PKD?

Czy będzie jakieś rozróżnienie ze względu na kody PKD? Nie będzie rozróżnienia ze względu na kody PKD. Aby skorzystać z nowego terminu płatności składek płatnik musi być poszkodowanym w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Rodzaj prowadzonej działalności nie ma znaczenia.