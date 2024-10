4 formy pomocy z UP dla bezrobotnych poszkodowanych w powodzi 2024

Urząd pracy przyznaje bezrobotnym poszkodowanym w powodzi nie tylko pomoc materialną - świadczenie pieniężne w wysokości 1662,00 zł. Sprawdź, jakie jeszcze formy wsparcia przewiduje UP.

Pomoc z urzędu pracy dla poszkodowanych w powodzi

W tym trudnym czasie dla mieszkańców południowej Polski dotkniętej powodzią liczy się każde wsparcie. O tym, na jaką pomoc z urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej mogą liczyć poszkodowani informuje Zielona Linia (Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia). Z konsultantami Centrum można się skontaktować dzwoniąc pod numer 19524, pisząc na czacie lub Messengerze, wysyłając pytanie mailem na adres: kontakt@zielonalinia.gov.pl. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o wsparciu z urzędów pracy.

Powódź, która dotknęła mieszkańców województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego wymaga szczególnych i szybkich działań wspierających osoby poszkodowane. Dlatego przygotowano pomoc, którą można uzyskać m.in. w urzędach pracy, w których udostępniono pakiet rozwiązań (instrumentów), które mają pomóc bezrobotnym i przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dostępnych formach wsparcia.

Pomoc dla bezrobotnych poszkodowanych w wyniku powodzi

Przepisy szczególne, obowiązujące w czasie klęski żywiołowej (powodzi), przewidują specjalny pakiet wspierający z urzędów pracy. Obejmuje on zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. Oto jakie wsparcie przygotowano dla osób, które właśnie straciły pracę. Jeżeli ktoś stracił pracę w wyniku powodzi, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i skorzystać z oferowanego wsparcia. Rejestracji można dokonać na kilka sposobów:

Zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli się takich nie posiada – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania się przebywa. Skorzystać z pełnej rejestracji online w urzędzie pracy, przez stronę praca.gov.pl. Skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji (wstępnej rejestracji) za pomocą wniosku dostępnego na stronie praca.gov.pl, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi stanowi, że bezrobotny nie utraci statusu, jeżeli niestawienie się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa w terminie 7 dni spowodowane było powodzią. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby bezrobotne?

1. Świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz prawo do zasiłku

Bezrobotny poszkodowany w wyniku powodzi może otrzymać w powiatowym urzędzie pracy świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, tj. 1.662 zł. Świadczenie będzie przyznane, o ile opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią, a bezrobotny na dzień rejestracji spełnia warunki do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie będzie przysługiwało przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Od tego świadczenia nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto bezrobotnym z terenów objętych powodzią, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w terminie od dnia 17 września do 31 października br. z powodu upływu okresu pobierania zasiłku, będzie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych, w wysokości zasiłku otrzymywanego w ostatnim miesiącu przysługiwania prawa, pod warunkiem niezaistnienia zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia ustawowych przyczyn utraty statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało od dnia 1 listopada 2024 r. przez okres 30 dni.

2. Skierowanie do pracy bezrobotnych w ramach robót publicznych

Osoby poszkodowane w wyniku powodzi, które nie mogą ubiegać się o status osoby bezrobotnej, z uwagi na fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, a także małżonkowie takich osób oraz pełnoletni domownicy mogą być kierowani do pracy w ramach robót publicznych.

Skierowane do robót publicznych mogą zostać osoby, gdy na skutek powodzi zniszczeniu uległo co najmniej 30% ich gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w hodowli prowadzonej w dziale specjalnym produkcji rolnej powstałe na skutek powodzi przekroczyły 30% hodowanych zwierząt.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi czytamy:

„Starosta może zwracać organizatorowi robót publicznych, który przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi zatrudnił skierowane poszkodowane osoby fizyczne, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ich małżonków i pełnoletnich domowników przez okres do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, poniesione koszty na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych skierowanych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.”

Zwrot kosztów jest dokonywany przez urząd pracy w trybie określonym dla robót publicznych.

3. Umorzenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia

Osoby bezrobotne, które uzyskały z powiatowego urzędu pracy pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia (pożyczki są udzielane do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia, tj. do 32.153,64 zł), a nie mogły ukończyć szkolenia z powodu powodzi, mogą ubiegać się o umorzenie otrzymanej pożyczki na ten cel.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć do 31 grudnia 2024 r. do powiatowego urzędu pracy. Umorzenie będzie możliwe pod warunkiem, że nastąpiła trwała lub czasowa przeszkoda w funkcjonowaniu instytucji szkoleniowej albo poszkodowany bezrobotny w okresie trwania powodzi nie będzie mógł podjąć lub ukończyć szkolenia.

4. Umorzenie środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba bezrobotna, która otrzymała z powiatowego urzędy pracy środki podjęcie działalności gospodarczej (przyznawane są do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. do 48.230,46 zł), a nie może prowadzić działalności gospodarczej z uwagi na skutki powodzi(w związku z utratą miejsca pracy na skutek powodzi), może ubiegać się o umorzenie w całości lub w części przyznanego wsparcia wraz z odsetkami.

Osoby, którym umorzono środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z utratą miejsca pracy na skutek powodzi, będą mogły ponownie złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Umorzenia będą dokonywane na wniosek poszkodowanego złożony w terminie do 31 grudnia 2024 r. Warto dodać, że świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, od wysokości którego uzależniona jest możliwość uzyskania statusu bezrobotnego.