Oświadczenie do odroczenia terminu płatności składek ZUS - powódź [WZÓR]

W celu odroczenia terminu płatności składek ZUS z powodu powodzi składa się oświadczenie. Wzór oświadczenia do pobrania w formacie pdf znajduje się w poniższym artykule. Można również wnioskować o umorzenie składek.

Odroczenie terminu płatności składek ZUS do 15 września 2025 roku

Firmy poszkodowane w powodzi moją prawo do odroczenia terminu płatności składek ZUS. Odroczenie dotyczy składek ubezpieczeniowych za okres od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Nowy termin płatności dla tych przedsiębiorców to 15 września 2025 roku. Opłacenie składek w nowym terminie jest równoznaczne z zapłaceniem składek w terminie, a więc ZUS nie będzie naliczał odsetek.

REKLAMA

Autopromocja

Oświadczenie do odroczenia terminu płatności składek ZUS - wzór

Wzór oświadczenia, które należy złożyć w celu odroczenia terminu płatności składek ZUS na 15 września 2025 r. w formacie pdf

Umorzenie składek ZUS - powódź

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywiołowej mogą również starać się o umorzenie składek ZUS. Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że w takiej sytuacji przedsiębiorca musi wykazać brak możliwości opłacenia składek ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną. Dotyczy to przypadku, kiedy opłacenie składek wiązałoby się z ciężkimi skutkami dla przedsiębiorcy i jego rodziny (nie mógłby prowadzić już działalności).

O umorzenie składek może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie objętym powodzią oraz poniósł w związku z tym szkody. Nie ma konieczności rejestracji firmy na obszarze powodziowym. Co więcej, nie ma znaczenia kod PKD.