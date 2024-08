Nowa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Minimalne wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem zasadniczym?

Rząd zaproponował wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2025 r. To już ostatni raz, bowiem trwają prace nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdroży dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2025 r.

Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Projekt rozporządzenia przewiduje następujące kwoty obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025 r.:

minimalnego wynagrodzenia za pracę: 4626 zł ,

, minimalnej stawki godzinowej: 30,20 zł.

Prawdopodobnie to jest ostatni raz, gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną ustalone na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.).

Obecna ustawa zostanie zastąpiona nową ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022 r., str. 33) w zakresie wynagrodzenia minimalnego. Polska powinna przyjąć środki niezbędne do wykonania wspomnianej wyżej dyrektywy do dnia 15 listopada 2024 r.

Co zakłada nowa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Trwają już prace nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa zakłada m.in.:

pozostawienie dotychczas obowiązującego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu przepisu definiującego najniższe wynagrodzenie za pracę;

coroczną procedurę ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej;

utrzymanie co do zasady dotychczasowego mechanizmu ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę;

aktualizację minimalnego wynagrodzenia za pracę co najmniej raz na 4 lata;

wprowadzenie procedury przeprowadzenia aktualizacji minimalnego wynagrodzenia za pracę;

wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego za pracę jako wynagrodzenia zasadniczego;

analogiczne, co do zasady, przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej co przepisy obowiązującej obecnie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu reguluje też kwestię zachowania mocy, do dnia 31 grudnia 2025 r.:

obwieszczenia ustalającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. wydanego na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo

rozporządzenia ustalającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. wydanego na podstawie obecnej ustawy.

Przepisy tych aktów prawnych zachowają moc do 31 grudnia 2025 r.

Jak ustalać minimalne wynagrodzenie - postulaty przedsiębiorców

W związku z pracami nad nową ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przedsiębiorcy zgłosili swoje uwagi i postulaty. Zdaniem prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, w pracach nad nową ustawą konieczne jest większe powiązanie, z poszanowaniem praw partnerów społecznych, wynagrodzenia minimalnego z aktualną lub prognozowaną sytuacją gospodarczą. Mogłoby się to odbywać poprzez zmniejszenie roli rządu w tym procesie. Gdyby partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia, to wynagrodzenie minimalne byłoby ustalane w wysokości wynikającej z matematycznej formuły, a nie decyzji polityków, jak w ostatnich latach.

Według przedsiębiorców preferowanym mechanizmem byłoby odniesienie minimalnego wynagrodzenia do referencyjnej wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce proponowanej w dyrektywie oraz utrzymanie gwarancji płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnej wzmocniony o gwarantowaną podwyżkę o wysokość inflacji. Dopełnieniem tej propozycji mógłby być mechanizm mrożenia płacy minimalnej.