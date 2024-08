Wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jest projekt ustawy

Aż do ukończenia 26. roku życia każda osoba, która się uczy, jest ubezpieczona zdrowotnie i może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Zwykle uczeń lub student jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców. Jeżeli nie ma takiej możliwości to wówczas może to zrobić szkoła lub uczelnia. Są sytuacje, w których traci to ubezpieczenie.