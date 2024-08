Wakacje składkowe. ZUS informuje o zwolnieniu z opłacania składek

W listopadzie przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. W zależności od miesiąca złożenia wniosku będą mogli skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2024 r. lub w styczniu przyszłego roku.

Wakacje składkowe raz w roku

Przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi można będzie skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa).

Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z opłacenia składek na:

własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe);

własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Jednak w czasie wakacji składkowych przedsiębiorca będzie musiał opłacić składkę zdrowotną.

Zwolnienie ze składek dotyczy tylko przedsiębiorcy

Zwolnienie ze składek obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Składki za miesiąc, na który przedsiębiorca uzyska zwolnienie, zostaną opłacone z budżetu państwa. Przedsiębiorca na tym nie straci, ponieważ:

będzie mógł prowadzić firmę i uzyskiwać przychody, wystawiać faktury itp.;

składki sfinansowane w ten sposób wliczają się do przyszłej emerytury czy renty.

Ulga dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy zatrudniają do 9 ubezpieczonych. Do tego limitu wliczają się następujące osoby: pracownicy, zleceniobiorcy (z wyłączeniem uczniów i studentów do 26. roku życia) oraz osoby, które współpracują z przedsiębiorcą. Do limitu nie wlicza się osób, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli między innymi osób pobierających zasiłek macierzyński lub przebywających na urlopie wychowawczym bądź na urlopie bezpłatnym.

Wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne samego przedsiębiorcy. Nie może on uzyskać zwolnienia ze składek, które opłaca za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek przedsiębiorca lub jego pełnomocnik będzie mógł złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika. Od 1 listopada 2024 r. ZUS udostępni wniosek RWS (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc).

Zwolnienie ze składek stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje, na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał.

W 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę powinni składać w listopadzie. Natomiast wnioski złożone w grudniu 2024 r. będą dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za styczeń 2025 r.