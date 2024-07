Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Minimalne wynagrodzenie w 2025 r.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks pracy, państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Z zapowiedzi wynika, że od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie 4626 zł. Będzie to zatem wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej do 31 grudnia 2024 r. czyli 4300 zł. Warto dodać, że nie przewiduje się drugiej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia podczas 2025 r.

Powyższe kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Jak obliczać wynagrodzenie pracownika

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Jednakże przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

Świadczenia powiązane z minimalnym wynagrodzeniem

Wysokość niektórych świadczeń przewidzianych w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zakładając, że w 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4626 zł, możemy ustalić ich wysokość w przyszłym roku. Tak więc wysokość świadczeń przedstawia się następująco:

minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za pracę: styczeń, marzec, kwiecień, grudzień: 27,54 zł ; luty, maj, czerwiec, sierpień: 28,91 zł ; lipiec, październik: 25,14 zł ; wrzesień: 26,28 zł ; listopad: 32,13 zł ;

; luty, maj, czerwiec, sierpień: ; lipiec, październik: ; wrzesień: ; listopad: ; dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej: styczeń, marzec, kwiecień, grudzień: 5,51 zł ; luty, maj, czerwiec, sierpień: 5,78 zł ; lipiec, październik: 5,03 zł ; wrzesień: 5,26 zł ; listopad: 6,43 zł ;

; luty, maj, czerwiec, sierpień: ; lipiec, październik: ; wrzesień: ; listopad: ; odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania: 4626 zł ;

; minimalne wynagrodzenie pracownika za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy: 4626 zł ;

; minimalne wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy: 4626 zł ;

; maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika: 69390 zł ;

; maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego podczas odbywania praktyki absolwenckiej: 9252 zł ;

; minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym: 3469,50 zł ;

; minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych: 1387,80 zł ;

; minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy: 3991,78 zł ;

; maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, od której składki są opłacane przez ZUS: 2313 zł.

