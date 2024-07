MRPiPS podało dane o bezrobociu w czerwcu 2024 r. Stopa bezrobocia taka jak w 1990 r.

Od początku 2024 r. specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest już przyznawany nowo wnioskującym. Nie oznacza to jednak, że świadczenie nie jest już wypłacane nikomu. Jest i to nawet do 2025 r. specjalny zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany pewnej grupie. Dlaczego? Ponieważ osoby te złożyły odpowiednio wcześnie wniosek i ich prawa które nabyły, czyli tzw. prawa nabyte w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego podlegają ochronie prawnej.