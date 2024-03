Co tak naprawdę liczy się dla pracownika?

Coraz więcej pracowników rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Satysfakcjonujące wynagrodzenie przestaje już być czynnikiem decydującym o chęci pozostania w firmie?

Rotacja pracowników kosztuje

Jak to jest z tym rynkiem pracownika? W procesie zatrudniania pracowników to pracodawca ma mocniejszą pozycję, bo ostatecznie to on dokonuje wyboru, komu zaoferować pracę. Jednak finalnie to pracownik decyduje, czy i jak długo zostanie w danym miejscu pracy. Polacy są optymistami, jeśli chodzi o możliwości znalezienia nowej pracy: 69 proc. pracowników jest zdania, że gdyby była taka potrzeba, bez trudu znajdą taką samą albo lepszą pracę[3]. Tymczasem wg Instytutu Gallupa koszt zastąpienia jednego pracownika może wynosić od połowy do dwukrotności rocznej jego pensji. Wysokie koszty zatrudnienia oznaczają, że utrzymanie pracowników jest sprawą kluczową. Oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń może pomóc w zmniejszeniu rotacji, ale warto się bliżej przyjrzeć, co wpływa na motywacje pracowników. Zwłaszcza, że w ostatnich latach – częściowo na skutek doświadczeń związanych z pandemią, a częściowo za sprawą zmian pokoleniowych - coraz więcej osób na nowo definiuje swoje priorytety, łącznie z tym, w jaki sposób i dlaczego pracują.

Dobre wynagrodzenie tak, ale…

Co się liczy dla pracownika? Czynniki, takie jak możliwości rozwoju, sensowna praca, poczucie przynależności oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, stają się coraz ważniejsze, jeśli chodzi o przyciąganie i zatrzymywanie pracowników. Oczywiście czynniki finansowe nie tylko leżą u podstaw decyzji o podjęciu pracy zarobkowej, ale są także częstym źródłem niezadowolenia. Tak dzieje się obecnie w Polsce, gdy rosną koszty utrzymania, a pensje, nawet jeśli wyższe niż w ubiegłym roku, nie doganiają inflacji. Jednak, mając do wyboru dwa równie dobrze płatne miejsca pracy, każdy pracownik postawi na firmę, która zaoferuje mu coś więcej. Coś, co jest unikalną częścią kultury organizacyjnej pracodawcy i co zaspokaja jego potrzeby pozamaterialne.

Z raportu Great Place To Work „Unlocking the Secrets of Employee Retention” wynika, że choć uczciwe wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia pracownicze rzeczywiście idą w parze z decyzjami pracowników o pozostaniu w firmie - zwiększając to prawdopodobieństwo 1,7 razy, to ich wpływ jest nieco mniej wyraźny niż w przypadku kilku czynników niematerialnych.

Sens wykonywanej pracy

Raport podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 1,3 miliona pracowników w USA w oparciu o model badawczy Great Place To Work. Pracownicy mieli za zadanie ustosunkować się do 60 stwierdzeń zawartych w ankiecie i dotyczących ich opinii o swoim miejscu pracy. Następnie zmierzono wpływ każdego stwierdzenia na chęć pozostania pracownika w firmie. Badanie pokazało, że to nie dodatki, awanse ani wynagrodzenia są głównymi czynnikami wpływającymi na zatrzymanie pracowników. Trzema kluczowymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo ich pozostania w organizacji okazały się: poczucie celu wykonywanej pracy, duma ze swojego miejsca pracy i odczuwanie radości z pracy.

Pracownicy 2,7 razy częściej chcą pozostać w firmie, gdy czują, że ich praca służy sensownemu celowi. To pokazuje, jak wielkie znaczenie dla pracowników ma możliwość połączenia wykonywanej pracy z wyższym celem, wykraczającym poza zyski organizacji. Pracownicy, którzy są dumni ze swojej pracy są 2,2 razy bardziej skłonni do pozostania u aktualnego pracodawcy. Przy czym duma z pracy oznacza coś więcej niż zwykłe osiąganie celów lub zapewnianie sobie awansu – to duma z osiągnięć całego zespołu i z misji firmy. I wreszcie radość z pracy, która sprzyja poczuciu wspólnoty i przynależności. Osoby, które zadeklarowały, że praca sprawia im radość są 1,7 razy bardziej skłonne zostać w swoim miejscu pracy na dłużej.

Czym jest dobre przywództwo

Warto zauważyć, że poczucie celu, dumy i radości z pracy nie rodzi się samo. Na pozytywne doświadczenia pracowników, ich lojalność i zaangażowanie ogromny wpływ mają ich przełożeni. I w ogóle model przywództwa praktykowany w firmie. Liderzy, którzy potrafią słuchać, rozmawiać, doceniać oraz inspirować pracowników przyczyniają się w zasadniczy sposób do ograniczenia rotacji w firmie.

- Przywództwo nie polega tylko na prowadzeniu zespołu ku celom biznesowym. Chodzi o tworzenie środowiska, w którym każdy członek zespołu czuje się ceniony, słyszany i zmotywowany – mówi Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place To Work. - Nasze badanie pokazuje, że skuteczni liderzy to skromni, pokorni oraz wciąż chcący się uczyć ludzie i że odgrywają oni kluczową rolę w procesie zatrzymywania talentów i tworzenia miejsc pracy, w których pracownicy mogą się rozwijać.

