Jak zachęcić pracownika do pozostania w firmie?

Jaki programy motywacyjne są najskuteczniejsze na międzynarodowym rynku pracy? Warto się im przyjrzeć, bo coraz więcej Polaków planuje zmianę pracy.

Czasem podwyżka nie wystarcza

Polacy nie od końca są zadowoleni ze swojego zatrudnienia. Z badania „Świąteczne plany zawodowe” przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że tylko 40% Polaków oceniło pozytywnie swoje życie zawodowe w 2023 roku. 51% z nas zaplanowało postanowienia noworoczne związane z karierą. Połowa z nich dotyczy rozwoju. 7 na 10 – całkowitej zmiany miejsca pracy. Według ekspertów w Polsce kształtuje się nowy typ pracownika. Pracownika, który, aby się zaangażować, stawia swoje wymagania.

Specjaliści z platformy edukacyjnej Preply przygotowali zestawienie 10 programów motywacyjnych dla pracowników, które są skuteczne za granicą.

- Finanse i brak możliwości rozwoju to najczęstsze powody, przez które Polacy odchodzą z pracy. Jednak dziś sama podwyżka czy awans to często za mało dla pracowników – zwłaszcza jeśli są rozchwytywanymi specjalistami. Tu liczą się inne korzyści, niekoniecznie materialne, a związane np. z panującą w firmie atmosferą. Na rynku międzynarodowym już panuje wyścig o to, „kto da więcej” i pozyska, a potem utrzyma największe talenty – komentuje Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Onboarding ma znaczenie

Na samej górze listy znalazło się tworzenie materiałów wdrożeniowych i zestawów powitalnych. Jak wynika z badań, okres onboardingu wpływa na to, jak długo pracownik pozostanie w firmie. Mowa tu nawet o trzech latach pracy w przedsiębiorstwie dzięki pozytywnym doświadczeniom z pierwszych tygodni.

Wysoko są także programy mentorskie dla nowych pracowników. Jak podaje Forbes, około 70% firm z listy Fortune 500 oferuje tego typu mentoring. Podium zamyka otwarta i spójna komunikacja wewnętrzna. Według jednego z cytowanych w zestawieniu badań spisana strategia komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomaga utrzymać wysoki poziom motywacji.

W pracy liczą się relacje

- Firmy międzynarodowe zasilane przez pracowników z różnych krajów coraz częściej wdrażają działania kładące nacisk na wzajemne poznawanie swoich kultur przez członków zespołów. W grę wchodzi nawet finansowanie nauki języków obcych, aby ułatwiać komunikację i zacieśniać więzi między pracownikami – zauważa Sylvia Johnson z Preply.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje tworzenie grup zasobów pracowniczych (ERG). Na podstawie danych, takich jak cechy demograficzne, modele pracy czy stanowiska, firmy budują grupy, w ramach których pracownicy mogą się od siebie uczyć i wymieniać doświadczeniami.

- Załóżmy, że pewna grupa pracowników chce podszkolić język hiszpański, aby skuteczniej komunikować się z zagranicznymi klientami. Tak zwana grupa zasobów, która płynnie posługuje się tym językiem, może im w tym pomóc – dodaje Sylvia Johnson.

W pierwszej piątce znalazło się także organizowanie firmowych gier i wyzwań. Wykazują one wysoką skuteczność nie tylko w zakresie budowania relacji w zespołach, ale też podnoszą motywację do pracy.

Potrzeba docenienia przez pracodawcę

Doceniony pracownik jest pięć razy bardziej skłonny do pozostania w firmie. Dlatego docenianie pracowników trafiło na szóste miejsce. Ma to poparcie w statystykach z Polski. Badanie z 2022 roku przeprowadzone przez Pracuj.pl na prawie 1800 Polakach wykazało, że dla co czwartej osoby poczucie bycia docenionym jest powodem do pozostania w obecnym miejscu zatrudnienia. Na możliwość rozwoju i awansu wskazało jedynie 16% ankietowanych.

Z badania wynika także, że dla polskich pracowników istotni są ludzie oraz panująca w firmie atmosfera. Te czynniki są ważniejsze nawet niż relacja z szefem. Specjaliści z Preply podobną tendencję zauważają na rynku międzynarodowym. Na dalsze miejsca zestawienia trafiły kolejno regularne zajęcia integracyjne oraz wspólne posiłki.

Praca cztery dni w tygodniu

Na całym świecie rośnie też popularność elastycznego podejścia do czasu pracy. Wśród stosowanych przez zagraniczne firmy rozwiązań Preply wymienia między innymi brak sztywnych godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia oraz czterodniowy tydzień pracy. Ten ostatni temat jest w Polsce od lat przedmiotem dyskusji. Jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w całej Europie liczba godzin spędzanych na obowiązkach zawodowych spada.

Na końcu listy jest wspieranie rozwoju zawodowego. Jest to szczególnie ważne dla pokolenia millenialsów (urodzeni w latach 1980-1995), które obejmuje w Polsce największy odsetek osób aktywnych zawodowo.

Źródło: Preply, internetowa platforma nauki języków, łącząca korepetytorów z setkami tysięcy uczniów w 180 krajach na całym świecie.

