Nowa metryka programu Płatnik - 26 stycznia 2024 r. ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS-em

ZUS informuje, że 26 stycznia 2024 r., w godzinach 18:00 – 23:30 mogą wystąpić w programie Płatnik ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. W tym czasie nastąpić ma wdrożenie nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik. Nowa metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji tego programu.

Co to jest program Płatnik? Jakie ma funkcje?

Bezpłatny, program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Główne funkcje tego programu to:

- autoaktualizacja,

- synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS,

- tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,

- podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów,

- import danych z systemów kadrowo-płacowych,

- przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,

- automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego.



Program Płatnik jest zabezpieczony przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.



Program Płatnik spełnia wymogi ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisów wykonawczych.

Wymagania sprzętowe i oprogramowanie do wersji 10.02.002

Konfiguracja zalecana

(zapewnia efektywną pracę niezależnie od liczby dokumentów) Procesor Pentium IV lub szybszy System operacyjny



Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1 (lub wyższym),

Windows Server 2012 (32 i 64 bit),

Windows Server 2016 (64 bit),

Windows 7 z SP1 (32 i 64 bit),

Windows 8 (32 i 64 bit),

Windows 8.1,

Windows 10. Pamięć RAM 1 GB lub więcej Przestrzeń na dysku 1 - 2 GB Karta graficzna karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości 1024x768 i wyświetlająca 16 milionów kolorów Drukarka atramentowa lub laserowa drukująca z rozdzielczością przynajmniej 300 dpi Połączenie z internetem karta sieciowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu Przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja min. 8. Czytnik kart kryptograficznych wymagany Oprogramowanie pakiet WSE(3.) zapewniający implementację usług Web Services Enhancements

Komponenty dostępu do danych MDAC 2.71

Środowisko wytwórcze .NET Framework 4.0

Jeden z motorów baz danych:

MS Jet 4.0 z Service Pack 6 lub wyższym (motor bazy danych stosowany w MS Access),

SQL Server 7.0 z Service Pack 4 lub wyższym,

SQL Server 2000 z Service Pack 1 lub wyższym,

SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express,

SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 Express,

SQL Server 2012 lub SQL Server 2012 Express,

SQL Server 2014 lub SQL Server 2014 Express,

SQL Server 2016 lub SQL Server 2016 Express,

SQL Server 2017 lub SQL Server 2017 Express,

SQL Server 2019 lub SQL Server 2019 Express. Dla wersji systemu operacyjnego nie wspieranych przez producenta może wystąpić problem z działaniem programu Płatnik.

Wymagania systemowe programu dla komunikacji elektronicznej z ZUS

Komunikacja elektroniczna z ZUS wymaga jednego z niżej wymienionych systemów:

Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1,

Windows Server 2012 (32 i 64 bit),

Windows 7 z Service Pack 1,

Windows 8,

Windows 8.1,

Windows 10,

z zainstalowanym pakietem Web Services Enhancements (WSE) 3.0.



We wszystkich systemach na których będzie działała elektroniczna komunikacja z ZUS, należy zainstalować najwyższą dostępną na stronie producenta systemu operacyjnego wersję przeglądarki Internet Explorer. Dla wersji systemu operacyjnego nie wspieranych przez producenta może wystąpić problem z działaniem programu Płatnik.



UWAGA - Kwalifikowane Urzędy Certyfikacji oraz dostawcy oprogramowania do obsługi kart definiują własne wymagania systemowe dla oprogramowania obsługującego certyfikaty kwalifikowane, które mogą powodować dalsze ograniczenia.

Instalacja oprogramowania

Pełna wersja instalatora programu Płatnik zawiera następujące składniki:

- Pliki programu Płatnik,

- Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 w polskiej wersji językowej,

- Przy wyborze rodzaju bazy danych MS Access instalowany jest aparat bazy danych Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 w polskiej wersji językowej.



Program instalacyjny programu Płatnik podejmuje próbę zainstalowania wszystkich komponentów niezbędnych do poprawnej pracy programu. Istnieją jednak konfiguracje, na których może to być niemożliwe.



W systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2 i wyższych przy instalacji Płatnika wymagane są prawa administratora.