Freelancer zamiast agencji pracy tymczasowej. Najkorzystniejsze sposoby współpracy z podwykonawcami

Polski rynek pracy już od dawna jest rynkiem dojrzałym i w pełni rozwiniętym – oferowane są na nim usługi w niczym nie ustępujące rozwiązaniom stosowanym w USA, Japonii czy innych krajach. Potencjalnym pracodawcom daje to duże możliwości do szukania i wykorzystywania rozwiązań najkorzystniejszych od trony finansowej oraz elastyczności.

Zwłaszcza ten drugi atrybut wpłynął na tak bezprecedensową popularność outsourcingu. W odniesieniu do zatrudnienia i pracownika najpopularniejszym rozwiązaniem są usługi oferowane przez agencje pracy tymczasowej. Jednak w przypadku małych firm czy wręcz firm mikro jeszcze lepszym rozwiązaniem może być współpraca z freelancerami.

Freelancer zamiast agencji pracy: jakie plusy

Outsourcing, czyli delegowanie zadań podwykonawcom, to już w tych czasach standardowa, biznesowa praktyka. Taki rodzaj współpracy to szansa dla przedsiębiorców na współpracę z najlepszymi specjalistami przy jednoczesnej redukcji kosztów. A korzyści z outsourcingu dostrzegają nie tylko duże firmy, lecz również sektor MŚP. Jeśli przed wyborem podwykonawcy będziemy pamiętać o kilku kwestiach, to współpraca z freelancerem ma szansę przynieść nam wiele korzyści.

Delegowanie zadań freelancerom oferuje już praktycznie nieograniczone możliwości. Pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, lecz również zdejmuje z etatowych pracowników obowiązek wykonywania pojedynczych bądź powtarzalnych zadań, na rzecz realizacji strategicznych celów.

Aby współpraca z freelancerem przebiegała bez zarzutu, warto znaleźć odpowiedniego takiego podwykonawcę, który wesprze firmę w realizacji naszych celów. Dlatego też, poza wybraniem osoby, której oferta mieści się w naszych widełkach finansowych, należy zwrócić uwagę również na takie kwestie jak portfolio, opinie od byłych i obecnych klientów, a także odpowiadającą nam formę rozliczenia.

Portfolio i referencje – kluczowe przy wyborze freelancera

Na jakie kwestie warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze podwykonawcy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezależnie od tego, czy szukamy zdalnego programisty, grafika, specjalisty od social mediów czy copywritera, warto zwrócić uwagę na styl oraz charakter jego poprzednich realizacji. Ponieważ aby wykorzystać potencjał freelancera, warto wybrać takiego, którego wcześniejsze doświadczenie zawodowe współgra z założeniami zlecanego projektu.

– Jedną z najważniejszych kwestii podczas oceny portfolio potencjalnego współpracownika jest sprawdzenie unikalności przedstawionych tam realizacji. W przypadku copywritingu jest to o tyle łatwe, że po wklejeniu części tekstu w wyszukiwarce z łatwością stwierdzimy, gdzie dana treść już się pojawiała. Nie brakuje również narzędzi antyplagiatowych, które w kilka sekund analizują cały tekst pod kątem unikalności – radzi Bartosz Król, Business Developement Manager w Useme.

Z założenia freelancer powinien być doświadczonym specjalistą w swojej dziedzinie, dlatego portfolio zawierające cały przegląd realizacji, które normalnie obsługuje kilkuosobowy zespół, powinno wzbudzić niepokój zleceniodawcy. Warto pamiętać, że outsourcing wiąże się z dużą elastycznością: można więc dzielić prace na mniejsze i w zależności od potrzeb korzystać z usług kilku specjalistów.

Ważne są też referencje. A jeśli są to opinie od osób i firm liczących się w branży – to jeszcze lepiej. Polecenia poparte obowiązkowo nazwą firmy, która korzystała z usług freelancera, to mocny argument przemawiający na jego korzyść.

Wartościowe są również potwierdzenie kompetencji lub opinie na portalu dla profesjonalistów – np. LinkedIn. Gdzie szukać referencji? Powinny one stanowić załącznik do portfolio lub zostać umieszczone na stronie internetowej podwykonawcy.

Jak rozliczać się z freelancerem

Najwygodniejszą i najtańszą formą rozliczenia dla przedsiębiorców jest faktura VAT, jednak nie każdy podwykonawca prowadzi własną działalność gospodarczą, a obowiązujące przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Z podatkowego punktu widzenia także alternatywą dla pozarolniczej działalności gospodarczej jest działalność wykonywana osobiście.

Inną możliwością jest zawiązanie z freelancerem umowy o dzieło bądź umowy zlecenie.

– Umowę o dzieło zawiązuje się wtedy, gdy w pracy podwykonawcy ważniejszy jest nie czas realizacji, a efekt oraz gdy w wyniku pracy powstaje nowe dzieło. Ten dokument sprawdzi się również w przypadku zlecenia pojedynczej usługi, np. stworzenia identyfikacji wizualnej – mówi Bartosz Król.

Mniej popularną formą umowy jest umowa zlecenie.

– Zakłada ona pracę w określonych godzinach, a podstawą wynagrodzenia jest przepracowany czas. Umowę zlecenie można zawiązać, w sytuacji, gdy praca ma charakter stały, np. zlecając podwykonawcy moderację profilu firmowego w mediach społecznościowych – radzi ekspert.