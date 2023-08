Praca hybrydowa i czterodniowy tydzień pracy mogą poprawić produktywność

Praca hybrydowa i czterodniowy tydzień pracy to metody, jakie mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności i zadowolenia pracowników. Pracownicy są mniej aktywni i bardziej podatni na popełnianie błędów popołudniami oraz w piątki. Szczyt bezproduktywności przypada na piątkowe popołudnia. Do takich wniosków doszli naukowcy z Teksasu.

