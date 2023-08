ZFŚS. Podstawa odpisu podstawowego wzrasta w drugim półroczu

ZUS wstrzymuje wypłatę 500 plus dla uchodźcy z Ukrainy od razu po jego wyjeździe z Polski. Ważny dokument diia.pl

Jeżeli nastąpi utrata legalności pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski ZUS uchyla prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus). Uchodźcy, którzy opuszczą nasz kraj nawet na jeden dzień, wracając do Polski muszą dopełnić ważnych formalności – poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.