Sztuczna inteligencja. Branża IT sięga po nowe rozwiązania

Sztuczna inteligencja w ponad połowie polskich firm może być wykorzystywana przez wszystkich pracowników IT. Ponad jedna trzecia firm pozwala na to wybranym osobom, w zależności od stanowiska. Używania sztucznej inteligencji zabrania specjalistom IT co dziesiąta firma.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje w codziennej pracy 94 proc. polskich specjalistów IT o różnych poziomach doświadczenia, a 70,5 proc. badanych zamierza edukować się w obszarze używania ich na swoim stanowisku, w związku z rozwojem i upowszechnianiem się tej technologii – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs. Natomiast 28,7 proc. obawia się, że w ciągu najbliższych kilku lat sztuczna inteligencja zastąpi ich w pracy. Do roli lub specjalizacji IT związanej z rozwijaniem sztucznej inteligencji planuje przekwalifikować się 16,7 proc. specjalistów IT.

Ile firm pozwala pracownikom wspierać się w pracy AI

Na korzystanie z narzędzi AI w codziennej pracy wszystkim pracownikom IT pozwala już 53 proc. polskich firm, natomiast w 37 proc. takie zezwolenie zależy od zajmowanego stanowiska. Część firm podchodzi z dystansem do korzystania przez pracowników z AI – co dziesiąta zakazuje zespołom IT korzystania ze sztucznej inteligencji. Jako główne powody tego postępowania wskazują obawy o wydajność tych narzędzi oraz przed tym, że spowodują one kosztowne błędy.

AI to technologia na topie, ale musimy pamiętać, że na ten top trafiła całkiem niedawno – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – O szerokim zastosowaniu mówimy od początku grudnia 2022, narzędzi przybywa w niesamowitym tempie, stąd nie można dziwić się tym pracodawcom, którzy są jeszcze sceptyczni. Tak czy inaczej, przyszłość jest nieubłagana. Koszt treningu AI spada o 70% rok do roku. Już teraz ponad połowa firm pozwala na używanie rozwiązań z tego obszaru przez wszystkich w dziale IT, a prędzej czy później większość organizacji zaadaptuje na własne potrzeby jakieś narzędzia AI i będą to narzędzia w liczbie mnogiej właśnie. Widać po tych firmach, które już z nich korzystają, że efektywność i szybkość działania wzrasta.

ChatGPT robi karierę w branży IT

Zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem w zespołach IT jest ChatGPT, czyli czatbot, którego na co dzień w swojej pracy używa aż 80,2 proc. badanych. Drugie miejsce zajął przeznaczony do wspierania pracy programistycznej GitHub Copilot, z którego korzysta 36,5 proc. badanych, a trzecie GPT-3/4 (26,7 proc. badanych), czyli duży model językowy, który, w przeciwieństwie do ChatGPT, nie jest „filtrowany” ani nastawiony na konwersacyjność.

Firmy, które postawią na reskilling i upskilling załogi, mogą zbierać owoce pracy dużo szybciej niż te, które wciąż będą tkwić w starym podejściu – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs – Wystarczy popatrzeć na dane z GitHuba, które uświadamiają nam, że już dziś można pisać kod o połowę szybciej przy użyciu co-pilota. Ale chodzi nie tylko o programowanie, bo HR, marketing czy sprzedaż też mają szereg powtarzalnych zadań, które wkrótce będzie można zautomatyzować lub usprawnić, uwalniając czas pracowników na inne czynności.

Metodyka badania: Badania przeprowadzone w lipcu 2023 roku przez Fieldstat na zlecenie No Fluff Jobs. W pierwszym badaniu wzięło udział 600 specjalistów IT na różnym poziomie doświadczenia, pracujących w Polsce w branży IT lub działach IT w innych branżach. W drugim badaniu wzięło udział 100 przedstawicieli firm różnej wielkości z branży IT/ICT z Polski.

