Kurs EKG dla pielęgniarek i położnych. Do czego uprawnia? Ile trwa?

Kurs EKG dla pielęgniarek i położnych – czy po jego ukończeniu mogą wykonywać badanie? Co z jego interpretacją? Do czego dokładnie upoważnia kurs EKG? Ile trwa?

EKG to badanie, które pozwala na poznanie aktywności serca. Polega na odczycie impulsów elektrycznych, powstających podczas skurczu i rozkurczu mięśnia sercowego – poprzez ocenę ich wyglądu rozłożonego w czasie, można wykryć ewentualne nieprawidłowości w układzie krążenia i samym sercu.

Badanie EKG - kto może wykonać

Uprawnionym do przeprowadzenia badania EKG jest lekarz, podobnie jak do interpretacji jego wyników. Na studiach pielęgniarstwa I stopnia, pielęgniarki nabywają umiejętności niezbędne do wykonania badania EKG, i następnie mogą je przeprowadzać, ale jedynie na zlecenie i w obecności lekarza.

Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. nr 210 poz. 1540 z dnia 14 listopada 2007 roku), zaznaczone zostało, że położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Wykonywanie zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrz oddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem.

Pielęgniarki i położne, które chcą nabyć dodatkowe umiejętności, mogą skorzystać z kursów specjalistycznych dla pielęgniarek. Takie szkolenia oprócz rozwoju zawodowego, pozwolą także nabyć dodatkowe kwalifikacje, zwiększając kompetencje oraz możliwy zakres działań.

Kurs EKG dla pielęgniarek

Celem kursu EKG jest nabycie umiejętności przez pielęgniarkę lub położną, polegających na wykonaniu standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego, a także rozpoznanie w zapisie cech zagrożenia życia bądź zdrowia pacjenta. Szkolenia tego typu oprócz rozwoju zawodowego, pozwalają na uzyskanie nie tylko dodatkowych kwalifikacji, zwiększających kompetencje, ale również możliwy zakres samodzielnych działań. Ponadto wpływa to znacznie na poprawę jakości usług medycznych – pielęgniarki mające uprawnienia do wykonywania oraz interpretacji badania EKG – przyczyniają się do zwiększenia ilości odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego, co znacznie przyspiesza procedury diagnostyczne: zmniejsza się czas oczekiwania pacjenta na badanie – dostępność jest szersza, lekarz zaś posiadając dokumentację zawierającą potrzebne już dane, może przejść bezpośrednio do leczenia.

Wiele placówek prowadzi kursy i szkolenia dla pielęgniarek oraz położnych z wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Możliwy jest między innymi kurs EKG online, który znacznie ułatwia naukę – kursanci uczą się w wybranym miejscu i czasie, nie tracąc go na dojazdy i nie rezygnując z różnych zobowiązań. Zapoznają się z materiałami, robiąc to we własnym tempie. Ponadto, zazwyczaj dostęp do platformy podczas odbywania szkolenia jest nieograniczony.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych, dotyczący wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, uprawnia do samodzielnego przeprowadzania badania EKG wraz z interpretacją. W trakcie szkolenia kursanci zyskują wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań do badania, jego istoty i celowości. Poznają techniki wykonywania zabiegu, dowiadują się także, jak:

przygotować pacjenta oraz stanowisko do badania;

wykonać spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne;

ocenić zapis EKG pod kątem stanów zagrożenia życia i zdrowia pacjentów;

przygotować pacjenta do badania wysiłkowego EKG oraz do badania EKG metodą Holtera;

monitorować zapis EKG na kardiomonitorze;

ocenić poprawność wykonanego zapisu EKG.

Kształcenie podzielone jest na bloki tematyczne, podczas których przekazywana jest wiedza z danego obszaru:

podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG;

analizy zapisu elektrokardiograficznego, rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie;

zapisu elektrokardiograficznego w wybranych stanach kardiologicznych;

badania diagnostycznego z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego.

Bardzo ważną częścią kursu jest interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek, co pozwala kursantom na całościowe, samodzielne działania diagnostyczne po jego ukończeniu.

Kurs EKG dla pielęgniarek - ile trwa?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Całościowa liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 50 godzin; zajęcia praktyczne – 58 godzin. Kurs realizowany jest zgodnie z harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia.

