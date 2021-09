Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego w pracy

W dniu 8 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego w pracy (dalej zwane Europejskim Porozumieniem).

Porozumienie to stało się przyczynkiem do opracowania projektu „Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Do współpracy przy jego realizacji KK NSZZ „Solidarność" zaprosiła partnerów polskich: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytuty Badawczy oraz organizację pracodawców Konfederację Lewiatan. Z zagranicy do partnerstwa projektu włączyły się organizacje związkowe z Łotwy, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej i Rumunii. Z poziomu europejskiego wsparcia tej inicjatywie udzieliły Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) oraz Europejska Federacja Starszych Pracowników i Emerytów (FERPA).

Projekt koncentruje się na przygotowaniu warunków do wdrożenia Europejskiego Porozumienia w krajach, z których pochodzą partnerzy projektu. Eksperci w swoich krajach dokonali analizy aktualnej sytuacji zarządzania wiekiem, opracowali katalog rekomendacji i dobrych praktyk. Najwięcej z nich dotyczyło promocji zdrowia, szkoleń i transferu wiedzy, a także dostosowywania procesów i stanowisk pracy do potrzeb pracowników. W firmach, gdzie pracownikom dostosowano zadania do ich aktualnych umiejętności i stanu zdrowia, zaobserwowano poprawę wydajności, zmniejszenie rotacji personelu, zmniejszenie absencji chorobowej i wypadkowości. Wprowadzone działania były podejmowane konsekwentnie, i systematycznie i wstawiono je na trwałe w ramy zwykłego, codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu doprowadziła do wypracowania w każdym z krajów partnerskich planów wspólnych działań inspirowanych Europejskim Porozumieniem przez funkcjonujące w tych krajach reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników.

Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia

W Polsce partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego w dniu 8 czerwca 2020 r. podpisali wspólnie wypracowane „Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Zgodnie uznali potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, a w zapisach polskiego porozumienia wyrazili gotowość podjęcia wspólnych działań na rzecz:

poprawy warunków zatrudnienia postulując m.in. wprowadzenie w Kodeksie pracy dodatkowej przerwy od pracy wliczanej do czasu pracy ,

, wspierania zatrudnienie osób starszych poprzez wypracowanie przez partnerów społecznych projektu regulacji prawnych,

rozwoju kompetencji pracowników wobec wprowadzanych na rynek ogromnej ilości nowych produktów, usług, rozwiązań technicznych, zmian prawnych. Proponowane jest wdrożenie tzw. umowy mentorskiej , której celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności przez pracowników, wykazujących się odpowiednim stażem w miejscu pracy i umiejętnościami tzw. mentorom, osobom nowo przyjmowanym lub zmieniającym swoje kwalifikacje,

, której celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności przez pracowników, wykazujących się odpowiednim stażem w miejscu pracy i umiejętnościami tzw. mentorom, osobom nowo przyjmowanym lub zmieniającym swoje kwalifikacje, promowania zdrowia w miejscu pracy i poza nim stosując np. rozszerzoną profilaktykę, ergonomiczne stanowiska pracy, różnicowanie zadań, co może zapobiec wypaleniu zawodowemu, podniesienie świadomości na temat utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego,

uświadamiania długofalowych efektów zmian demograficznych wśród pracodawców i pracowników.

Dłuższa aktywność zawodowa

Wszyscy partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego zwracają uwagę na znaczenie zachęcania pracowników do dłuższej aktywności zawodowej podkreślając, że w Polsce do 2030 r. zasoby pracy zmniejszą się o ponad 1,5 mln osób (tj. o ponad 6%), a najgwałtowniejszy spadek dotyczyć będzie osób w wieku produkcyjnym zwłaszcza między 18 a 45 rokiem życia. W podpisanym przez nich Porozumieniu uznają, iż kluczową rolę odgrywa wspieranie i zachęcanie pracodawców do adaptowania organizacji pracy do potrzeb i przedsiębiorstwa i pracowników oraz kształtowania umiejętności zarządzania personelem.

Praca zdalna - mentoring starszych, współtworzenie kultury firmy

Obecnie w dobie pandemii i dominacji pracy zdalnej niewątpliwie zmienia się styl zarządzania w wielu firmach. Praca zdalna poprawia co prawda umiejętności techniczne i informatyczne wśród pracowników, ale też czyni wielkie szkody dla relacji między ludźmi z powodu braku interakcji między nimi. Coraz więcej pracowników, szczególnie z młodszego pokolenia dotyka wypalenie zawodowe i depresja, która zalicza się do głównych problemów XXI wieku. W takich przypadkach niewątpliwie pomóc może relacja uczeń - mistrz, czyli właściwie realizowany mentoring starszych, obdarzonych wrażliwością na innych i empatią, doświadczonych pracowników.

Dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek tak ważne jest dawanie zespołowi przestrzeni i obdarzenie go zaufaniem. Kluczowe jest znalezienie nowych sposobów na zaangażowanie pracowników i stworzenie poczucia wspólnoty. Można osiągnąć to m.in. poprzez danie ludziom możliwości współtworzenia kultury firmy oraz poczucia przynależności w tej nowej, hybrydowej, wirtualno-realnej rzeczywistości.

W czasie pandemii coraz wyraźniej uwypukla się znaczenie i wartość kapitału ludzkiego. To z kolei wiąże się z nowym podejściem managerów, którzy muszą troszczyć się o zadowolenie swoich pracowników. A troska o ludzi to klucz do ich lojalności i zaangażowania w pracy. Tego zaś nie zastąpi nawet najlepsza technologia, dlatego dbałość o drugiego człowieka staje się obecnie coraz bardziej znacząca. Trend znany jako społeczna odpowiedzialność w dzisiejszych czasach zaczyna być po prostu odpowiedzialnością za pracowników w firmach.

Pobierz raport >> http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/_files/2021_09/Raport_ko_cowy_z_projektu_AAIA_PL_EN_Raport_do_sieci.pdf