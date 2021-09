Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

Najniższa krajowa w 2022 r.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. - "Po raz pierwszy, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, stawka minimalnego wynagrodzenia od pierwszego stycznia 2022 r. będzie ponad 3 tys., będzie to dokładnie 3010 zł, a więc wzrost minimalnego wynagrodzenia o 210 zł, w porównaniu do tego roku, co stanowi 7,5 proc." – mówiła w środę radiowej Jedynce szefowa MRiPS.

Minimalna stawka godzinowa 2022

Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa – jak wskazała - została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

Sprawdź, jak stawka godzinowa kształtowała się od 2017 r. (funkcjonuje dopiero od 2017 r.): Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

Najniższa krajowa - jak rosła od 2015 do 2022 r.?

"To rozwiązanie, troska o osoby, które zarabiają najmniej spowoduje, że w portfelach Polaków najmniej zarabiających będzie ponad 4,5 mld dodatkowych środków" – podała. Minister Maląg zaakcentowała, że gdy PiS obejmowało rządy w 2015 r., minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto. "Jest więc wzrost o 72 proc." – podała. Szefowa MRiPS poinformowała, że minimalną płacę pobiera blisko 2 mln 400 tys. osób.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę na przestrzeni lat można zobrazować za pomocą tabeli: