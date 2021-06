Kasa zapomogowo-pożyczkowa u pracodawcy - nowe przepisy

Kasa zapomogowo-pożyczkowa u pracodawcy - będą nowe przepisy. Powstał projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa - projekt ustawy

Rząd ma się zająć we wtorek projektem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, który m.in. wprowadza definicję pracodawcy, określa zasady tworzenia i działania takich kas u pracodawców. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale br.

Jak wskazali autorzy projektowanych przepisów, mimo że funkcjonowanie kas zapomogowo - pożyczkowych (KZP) oparto na przepisach ustawy o związkach zawodowych (u.z.z.) to obecnie są one samodzielnymi i niezależnymi od związków zawodowych jednostkami, a przynależność związkowa nie ma znaczenia dla uzyskania statusu członka kasy.

KZP a związek zawodowy - nowa ustawa

"Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa może powstać nawet jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy" - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wyjaśniono, że brak jest w związku z tym podstaw, aby kwestie dotyczące funkcjonowania KZP były obecnie regulowane w ustawie o związkach zawodowych oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej przepisów.

W związku z tym zdecydowano o przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej podstawy działania KZP, "rezygnując jednocześnie z przepisów przewidujących nadzór społeczny związków zawodowych nad kasami". Projekt określa m.in. zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji i w znacznej mierze powtarza przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z 1992 r.

W związku z tym, że regulacje dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych zostaną ujęte w odrębnej ustawie, zbędny okazał się przepis art. 39 u.z.z. zawierający między innymi upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, na którego podstawie wydane zostało rozporządzenie z 1992 r. "KZP działające na podstawie obecnie obowiązującej u.z.z. staną się KZP w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy" - zaznaczono.

Definicja pracodawcy w ustawie o KZP

Jak wskazano, projektowana ustawa wymaga wprowadzenia definicji pracodawcy. "W celu zachowania spójności systemu zbiorowego prawa pracy, zasadne jest odwołanie się do definicji pojęcia +pracodawca+ obowiązującej w u.z.z." - zaznaczono. Przypomniano, że ostatniej zmiany legalnej definicji tego pojęcia w u.z.z. dokonano na mocy nowelizacji z 2018 r..

"Do zakresu pojęciowego tej definicji w odniesieniu do zawierania umów cywilnoprawnych nieprawidłowo dodano kategorię tzw. wewnętrznego pracodawcy. Ta kategoria pracodawcy jest ściśle związana z prawem pracy i przepisami Kodeksu pracy przypisanym pracownikom, nie jest natomiast znana przepisom Kodeksu cywilnego, właściwym do zawierania umów niepracowniczych" - podkreślono. W związku z korzystaniem w projekcie z definicji pracodawcy opisanej w u.z.z., zaproponowano jej zmianę "w celu uporządkowania jej zakresu pojęciowego".

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.