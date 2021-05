Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków - projekt ustawy

Stworzenie pracodawcom podstaw prawnych do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków ma przewidywać projekt ustawy, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgodnie z wpisem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd miałby przyjąć projekt w III kwartale 2021 r. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma przede wszystkim dać pracodawcom podstawy prawne do przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub „środków działających podobnie do alkoholu” w ich organizmach.

Procedura badania pracowników - brak podstawy prawnej

Jak zwraca się uwagę we wpisie, projektowana regulacja ma również na celu rozwiązanie problemu braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność narkotyków w ich organizmach. Obecnie nie ma przepisów regulujących procedurę. Dodatkowo nie ma „wyraźnej podstawy prawnej” do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub zażywał je w czasie pracy.

Alkohol i narkotyki - jakie zmiany w prawie pracy?

Projekt ma zawierać podstawy prawne umożliwiające pracodawcom wprowadzenie – ze względu na określony prawem cel – wyrywkowych kontroli pracowników.

Ma też wprowadzić przepis, nakładający na pracodawcę obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy ze względu na uzasadnione podejrzenie, że jest w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

Podobnie, wprowadzony zostanie obowiązek niedopuszczenia do pracy, gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna.

Dodatkowo przepisy będą miały zastosowanie pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

