2021 - rok pracowników zagranicznych

2021 to rok pracowników zagranicznych

Polski rynek pracy w ostatnich latach doświadczył ogromnych zmian. Pracodawcy przede wszystkim w dużo większym stopniu niż wcześniej odkryli szanse i możliwości jakie wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemców. Był to przede wszystkim efekt migracji milionów obywateli zza wschodniej granicy (m.in. Ukraińcowi i Białorusinów) oraz ich wysoka konkurencyjność cenowa w obliczu przybierającego coraz bardziej na sile rynku pracownika. W związku z ostatnimi zmianami spowodowanymi m.in. pandemią w 2021 r. zatrudnianie cudzoziemców może okazać się dla polskiego rynku opcją atrakcyjniejszą niż kiedykolwiek, szczególnie dla sektora medycznego i IT.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS





Legislatorzy, podążając za tymi trendami, przygotowali liberalne prawodawstwo, które sprawiło, iż Polska wysunęła się na pozycję lidera w wydawaniu wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. Zainteresowanie Polską wzmagała również napięta sytuacja na Ukrainie, a w ostatnich miesiącach również Białorusi. Skala boomu pracowników cudzoziemskich wpłynęła jednak na działanie służb migracyjnych. Stosownych wniosków było tak dużo, że w niektórych miejscach Polski można wręcz było mówić o paraliżu (Wrocław, Gdańsk). Postępowania, które przed 2014 roku kończyły się po 45 dniach w listopadzie 2020 r. wyglądały jakby mogły być prowadzone nawet przez kilka lat. Wiele jednak w tym względzie zmieniły przepisy wymuszone pandemią, które w nowym roku mogą diametralnie zmienić sytuację i dodać nowego impetu zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce.

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

W listopadzie w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca szereg zmian do przepisów regulujących uzyskiwanie wiz oraz zatrudnianie cudzoziemców, zaś w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź kolejnej nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach. Jak się jednak okazuje to nie były wszystkie rządowe propozycje wprowadzone w reakcji na międzynarodową sytuację polityczną oraz epidemiologiczną. W poniedziałek 16.11.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Proponowane zmiany są krokiem w dobrą stronę i mogą ograniczyć niepotrzebną biurokrację, szczególnie w przypadków zatrudniania cudzoziemców wykonujących zawody medyczne.

Branża medyczna i IT

Zatem w krótkim czasie mieliśmy ciąg zmian prawnych, których reperkusje będą widoczne już na początku 2021 r. i mogą dać nowe siły procesowi zatrudniania cudzoziemców. Zwłaszcza, że z perspektywy pracodawcy są to wciąż pracownicy atrakcyjni kosztowo, co w sytuacji trwającej pandemii i spowolnienia gospodarczego może być dodatkowo istotne. Druga sprawa to dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy w obliczu trudnej sytuacji np. na Białorusi w naturalny sposób są zainteresowani polskim rynkiem. Szczególnie widać to w branży medycznej, ale i IT. Taki splot okoliczności wraz z dokonującymi się szybko zmianami w prawie o charakterze ułatwiającym i przyspieszającym legalizację zatrudnienia może doprowadzić do przełomu i zdecydowanie większej niż spodziewana absorpcji cudzoziemców przez polski rynek pracy.