PIT dla obcokrajowca - PESEL, NIP

Do kiedy PIT?

Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej po zakończeniu roku kalendarzowego wręcza mu PIT-11. Ma na to czas do końca lutego. Deklarację podatkową natomiast pracodawca powinien przesłać do urzędu skarbowego nie później niż do 31 stycznia.

Ministerstwo Finansów przypomina, że pracodawca ma obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP pracownika. Pozwoli to urzędowi skarbowemu na szybką identyfikację podatnika. Wpisywanie ciągu takich samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999) jest błędem i może utrudnić lub nawet uniemożliwić wywiązanie się z obowiązków podatkowych.





PESEL

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać numer PESEL. Aby go uzyskać, składa on wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego organu, czyli:

urzędu gminy właściwego dla miejsca zameldowania pracownika;

urzędu gminy właściwego dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować;

Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście, jeśli pracownik jeszcze nie rozpoczął pracy lub pracodawca ma siedzibę poza granicami Polski.

Niezbędne informacje oraz wzory wniosków o nadanie PESEL (także w języku angielskim i ukraińskim) dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

NIP

Jeśli pracownik spotka się z odmową nadania numeru identyfikacyjnego PESEL, wtedy może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-7) jest dostępny na podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/

Przeczytaj także: PESEL dla cudzoziemca https://zielonalinia.gov.pl/-/pesel-dla-cudzoziemca

Jakie korzyści?

Poprawnie wpisane w deklarację podatkową dane pracownika dają mu możliwość:

logowania do usługi Twój e-PIT na podatki.gov.pl,

wygenerowania i udostępnienia jego zeznania podatkowego,

złożenia zeznania podatkowego z użyciem aplikacji e-Deklaracja,

skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych.

Twój PIT

Usługa Twój e-PIT zapewni pracownikowi terminowe rozliczenie podatkowe. Zaoszczędzi czas, zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu i zagwarantuje bezpieczeństwo jego danych.

