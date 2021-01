Zwolnienie ze składek ZUS i postojowe za listopad

Zwolnienie ze składek za listopad i dodatkowe jednorazowe postojowe od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z płacenia składek ZUS, dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe – od 30 grudnia ub. r. przedsiębiorcy z kolejnych branż mogą składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o wsparcie w ramach dwóch kolejnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej. – Zależy nam, by wsparcie było jak najszersze, by trafiało tam, gdzie najbardziej go potrzeba – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo?

Negatywne skutki pandemii dotykają praktycznie wszystkich, ale są branże, które odczuwają je szczególnie dotkliwie. To m.in. gastronomia, branża kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna i transportowa.





– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest niezwykle trudna. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w tzw. Tarczy 6.0 przedsiębiorcy z kolejnych branż będą mogli otrzymać dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe oraz zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. Stale rozwijamy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, a ochrona miejsc pracy jest jednym z naszych absolutnych priorytetów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na temat instrumentów wsparcia

Zwolnienie z płacenia składek ZUS

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych należne za listopad 2020 r.

Zwolnienie następuje na wniosek płatnika, który powinien zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli składki zostały opłacone, ale płatnik składek spełnia warunki, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie ma zaległości w ZUS.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania ww. świadczeń należy spełniać następujące warunki:

prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jedną z określonych rodzajów działalności,

zgłosić do 30 czerwca podmiot jako płatnika składek,

wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wprowadzone zostało dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2 080 zł. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40 proc. przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ wsparcie kierowane jest do konkretnych branż, konieczne jest załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Wniosek o to świadczenie (RSP-DD6) musi trafić do ZUS elektronicznie najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.