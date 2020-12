Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w grudniu i styczniu

Dnia 17 grudnia 2020 r. w rządowym centrum legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (RD272). Rząd przedłuża w tym sposób po raz kolejny okres, za który można wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS (czyli przysługujący w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły, braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego z powodu COVID-19). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany będzie na dotychczasowym zasadach i w tej samej wysokości - 80% podstawy wymiaru zasiłku (zwykle będzie to 80% wynagrodzenia).

Ostatnie rozporządzenie wydłużyło zasiłek przyznawany w związku z COVID-19 do 23 grudnia 2020 r. Nowe rozporządzenie przewiduje kolejne wydłużenie zasiłku na czas kwarantanny narodowej, która została zapowiedziana przez ministra zdrowia. Przedszkola





Kwarantanna narodowa

Na ostatniej konferencji, która odbyła się 17 grudnia 2020 r. o godz. 15:00, ogłoszono obostrzenia wprowadzane na okres od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Będzie to czas kwarantanny narodowej. Zamyka się:

hotele,

stoki narciarskie,

restauracje, bary (wyjątkiem jest formuła "na wynos")

infrastruktura sportowa, siłownie, kluby fitness, aquaparki (wyjątkowo dostępna dla zawodowych sportowców),

galerie handlowe (wyjątki to m.in.: sklepy spożywcze, drogerie, apteki, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Ponadto wprowadza się godzinę policyjną w Sylwestra. Jest to zakaz przemieszczania od godz. 19:00 31 grudnia 2020 r. do godz. 6:00 rano 1 stycznia 2021 r. W związku z narodową kwarantanną wszystkie osoby wjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową mają w tym czasie obowiązek 10-dniowej kwarantanny. Ogranicza się również przemieszczanie osób poniżej 16. roku życia - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 mogą przemieszczać się jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna. W dalszym ciągu w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Zakazuje się organizacji wesel, komunii i konsolacji Dopuszczalna liczba osób w sklepach i kościołach to 1 osoba na 15 m2 pomieszczenia. Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 obowiązują dodatkowo godziny dla seniorów.

Żłobki i przedszkola nie będą zamknięte

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.gov.pl/koronawirus żłobki i przedszkola będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Minister na konferencji odpowiedział na pytanie o przedszkola i żłobki następująco: "Wszystko jest na dotychczasowych zasadach czyli zamknięte do 17 stycznia. Po 17 stycznia będziemy podejmowali decyzję, tzn. pewnie ta decyzja zostanie podjęta wcześniej, co będzie się działo dalej". Tego, dowiemy się na początku roku 2021. Wydaje się więc, że to oczywista omyłka, ponieważ zgodnie z dotychczasowymi zasadami żłobki i przedszkola są otwarte. Natomiast nie działają stacjonarnie szkoły.

