Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy

Praca zdalna zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Czy zostanie przewidziana praca hybrydowa? Czy będzie możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników do 20% w związku z pandemią? Co z problemem dualizmu rynku pracy? Czy w związku z kolejnymi obostrzeniami wzrośnie bezrobocie?