Tarcza antykryzysowa 4.0 - niekorzystne zmiany dla pracowników

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się antypracowniczym zapisom Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nie pozwolimy na to, by rząd wprowadził niekorzystne dla pracowników zmiany. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie stanu pandemii na forsowanie złych rozwiązań!

Rząd uderza w pracowników! Pracowniku Tarcza 4.0 to:

O terminie urlopu wypoczynkowego zdecyduje pracodawca

Gorsze warunki pracy jeszcze rok po zakończeniu epidemii

Zawieszenie funduszu socjalnego i tzw. „wczasów pod gruszą

Redukcja zatrudnienia i możliwość obniżania wynagrodzeń w sferze finansów publicznych

Ograniczenie uprawnień kontrolnych inspekcji pracy

Radykalne ograniczenie odszkodowań i odpraw, w tym emerytalnych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych także negatywnie ocenia prezydencką inicjatywę dodatku solidarnościowego, jak i zasady jego przyznawania. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany do Sejmu 3 czerwca 2020 r., a następnego dnia zaplanowano jego pierwsze czytanie w parlamencie! Tak skandalicznie błyskawiczny tryb procedowania, bez przewidzianych w trybie ustawowym konsultacji społecznych, jest nie do zaakceptowania przez OPZZ.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, a jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Przypominamy, że osobom pracującym na własny rachunek czy na umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 2080 zł jako rekompensatę za utracone dochody. To od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę odprowadzane są składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości prawie 2,5 procent ich wynagrodzeń a w zamian otrzymują oni niższe świadczenia! Rocznie suma składek na te fundusze wynosi około 14 miliardów złotych!

Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat domaga się zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu przewidzianego Konwencją nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

www.opzz.org.pl