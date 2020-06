Ustawa "Kobiety rocznik 1953" wciąż czeka na uchwalenie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, oraz do Poseł Urszuli Ruseckiej, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, pismo z wnioskiem o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r.

Treść pisma OPZZ w sprawie realizacji wyroku TK z 6 marca 2019 r.:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r. Projekt przewiduje rozwiązanie problemu niekorzystnego przeliczenia świadczeń dla ubezpieczonych, którzy podjęli decyzje o pobieraniu wcześniejszej emerytury bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną.

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że osobom które przeszły na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia zostanie obniżona emerytura wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Kobiety urodzone w 1953 r., które zdecydowały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w latach 2008-2012, nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia po osiągnięciu przez nie powszechnego wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny 6 marca 2019 r. wydał wyrok stanowiący, że przepis mówiący o konieczności pomniejszenia emerytury powszechnej o kwoty pobrane na emeryturze wcześniejszej jest niekonstytucyjny.

Trybunał stwierdził, że przepis jest niezgodny z zasadami zaufania obywateli do państwa i prawa oraz lojalności państwa wobec obywateli, ponieważ ubezpieczeni zostali narażeni na skutki prawne, których nie mogli przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o skorzystaniu z prawa do wcześniejszej emerytury. W związku z powyższym zalecono ustawodawcy wydanie w tej sprawie stosownej ustawy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w każdym tygodniu otrzymuje telefony od osób skarżących się na opieszałość polityków. Apelujemy o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym osób urodzonych w 1953 r., który wpłynął do Sejmu w dniu 20 grudnia 2019 r. i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 20 marca 2020 r. Pokrzywdzone kobiety czekają na sprawiedliwość już siódmy rok, a dalsza zwłoka ustawodawcy w realizacji wyroku Trybunału oznacza powiększanie rozmiaru krzywdy.

