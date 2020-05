Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Specjalista ds. przestrzegania zasad walki z epidemią - nowy zawód

Specjalista ds. przestrzegania zasad walki z epidemią - nowy zawód

We Włoszech rośnie zapotrzebowanie na nowy zawód związany z pandemią koronawirusa. Jest to specjalista do spraw przestrzegania zasad walki z epidemią czy kontroler do spraw Covid.