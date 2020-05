Nowe zasady kierowania pracowników na kwarantannę

Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Dz. Urz. UEL 77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

reklama reklama



Pojęcie „granic wewnętrznych” oznacza: – wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach, – porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych, – porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połączeń promowych.

Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest to, aby dana osoba przekraczała granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. Przy czym, w państwie sąsiadującym musi również wykonywać czynności służbowe, zawodowe, czy zarobkowe. To oznacza, że pracownicy powracający z Belgii czy Włoch nie są objęci zwolnieniem z kwarantanny. Natomiast zwolnienie dotyczy np. pracowników delegowanych powracających z Niemiec, jak i obywateli Niemiec, którzy w celach zawodowych czy służbowych muszą wjechać do Polski.

Zwolnienie nie jest limitowane warunkiem pracy przy granicy, czy częstym przekraczaniem granicy. Dotyczy wszystkich osób, które spełniają ww. przesłanki, a zatem również kierowców, pracowników delegowanych, osób będących w podróżach służbowych. Jedyny wyjątek stanowią osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Te dwie grupy zawodowe nadal podlegają kwarantannie.

– Aby skorzystać ze zwolnienia należy jednak przy przekraczaniu granicy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumenty, z których wynika cel wyjazdu i miejsce wykonywania czynności. Może to być umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, zlecenie podróży – mówi Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy serwis: BHP