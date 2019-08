Wątpliwości w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

• W rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, który jest w tej chwili w konsultacjach społecznych, szczególnie niepokoją zmiany w procedurze powoływania farmaceutów na stanowisko kierownika apteki.

• Zajmowanie tego stanowiska ma być uzależnione od wydania pozytywnej opinii przez okręgową radę aptekarską.

• Konfederacja Lewiatan sprzeciwia się propozycjom poszerzania kompetencji samorządu aptekarskiego i uczynienia z niego faktycznego regulatora rynku farmaceutycznego w Polsce.

Lewiatan jako reprezentant ponad 40% pracodawców aptecznych dostrzega potrzebę podniesienia rangi zawodu farmaceuty.

- Nasze wątpliwości budzą jednak kryteria oceny kandydatów na kierownika apteki, które odnoszą się do dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu w konkretnej aptece, co może doprowadzić do prób „ręcznego sterowania" kandydaturami przez samorząd aptekarski. W szczególności narażeni są na to mali i średni przedsiębiorcy, jako że nie mają wystarczającego wpływu na organy samorządu, aby zabezpieczyć swoje interesy - ostrzega Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy zakłada opiniowanie kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej pod kątem dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu. Jest to warunek konieczny, aby móc zajmować takie stanowiska.

Z perspektywy swobody działalności gospodarczej niepokojące wydaje się kryterium zgodnie z którym opinia dotyczyć ma pełnienia funkcji w konkretnym, określonym z nazwy i adresu podmiocie. Projekt nie uzasadnia dlaczego ocena dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu odnosić się ma do konkretnego miejsca pracy, a nie być dokonywana w odniesieniu do osoby. Co więcej, kryterium to jest klauzulą generalną, co daje samorządowi aptekarskiemu szeroką władzę. Doprowadzić to może do sytuacji, w której nieobiektywne kryteria przesądzają o możliwości podjęcia działalności przez jednostkę, która posiada komplet kwalifikacji zawodowych do pełnienia tej funkcji oraz spełnia inne, bardziej konkretne wymagania.

Konfederacja Lewiatan uważa, że propozycje nowych regulacji dotyczących zawodu farmaceuty są bardzo potrzebne, ale niektóre z proponowanych zapisów, jeżeli zostaną utrzymane, mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na rynku aptecznym.

Szczególne wątpliwości budzą wprowadzenie:

• wymogu opinii okręgowej rady aptekarskiej, co do kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece,

• nieproporcjonalne ograniczenie władztwa podmiotu prowadzącego aptekę,

• ograniczenia roli techników farmaceutycznych

• wprowadzenia zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został opracowany przy współpracy przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niestety, w skład grupy zajmującej się jego opracowaniem nie weszli przedstawiciele pracodawców. Termin na konsultacje publiczne został skrócony i wyznaczony na 21 dni.