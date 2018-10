Wysokie kary za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych na czarno w 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Przewiduje on m.in. podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł.

Projekt przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów i stanowi realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w "Przeglądzie systemów wsparcia rodzin", który rząd przyjął w 2017 roku.

Zgodnie z projektem na organizatora robót publicznych nałożony zostanie obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie planuje się, aby minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dokonując podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, brał w szczególności pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych.

Wyższe kryterium dochodowe

W projekcie założono także podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł od 1 października 2019 roku, co pozwoli dodatkowym 60 tysiącom dzieci na korzystanie ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje o dochodach z ZUS

Projekt zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Proponuje się, aby komornicy sądowi uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Takie rozwiązanie pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej.

Kary dla pracodawców

Ponadto zaproponowano zmianę przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego, na przykład, gdy nie udzieli komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika lub dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości.

Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych "na czarno". Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z projektem umożliwiono organom egzekucyjnym także prowadzenie egzekucji z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych – do 50 proc. tych diet.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.