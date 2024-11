Wielki Piątek wolny od pracy w zamian za 3 Maja. Taka propozycja trafiła do Senatu

Czy Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy? Taka idea trafiła do Senatu. Była przedmiotem debaty publicznej już w 2016 r. Wtedy nie wyszło. Zobaczymy, czy temat się uaktywni w 2025 r. Na razie mamy poziom petycji, ale był to w przeszłości postulat związków zawodowych - związkowcy chcieli ograniczyć pracę w Wielki Piątek do 4h. Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy oznacza - według autorów pomysły - że Trzeci Maja przestanie być dniem wolnym od pracy. W przypadku Wigilii taka sama "podmiana" miała dotyczyć 1 Maja albo Trzech Króli.

W Sejmie pomysł goni pomysł. Tak samo jest w Senacie.

Najpierw gruchnęła wieść. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Po doczytaniu szczegółów okazało się, że propozycja może mieć drugie dno – przestanie być dniem wolnym od pracy święto Trzech Króli (albo 1 Maja). Tak więc pełna propozycja części polityków i przedsiębiorców jest taka:

1) Wigilia dniem wolnym od pracy, ale

2) w pakiecie z odebraniem wolnego w Trzech Króli albo 1 maja.

W zakresie 2024 r. Wigilia prawdopodobnie nie będzie dniem wolnym od pracy - będzie wolna od godziny 12-stej (także dla pracowników handlu). Ale te plotki zdementowali politycy Lewicy.

W Sejmie pomysł goni pomysł. Wielki Piątek dniem wolnym? Kosztem Trzech Króli? Ale to przecież Wigilia miała zastąpić Trzech Króli!

A teraz nowe rozdanie. Wolno przebija się do debaty publicznej pomysł Wielkiego Piątku jako wolnego dnia od pracy. Ale nie tak, że do 13.stu dni wolnych od pracy nagle pojawia się Wigilia (14-sty dzień) i Wielki Piątek (15-sty dzień). Nie, nie. Tak nie. Wprowadzenie Wielkiego Piątku jako dnia wolnego miałoby się odbyć kosztem Trzech Króli jako taki dzień. Wpisujemy na listę dni wolnych od pracy Wielki Piątek i usuwamy z listy świąt dających wolny dzień Trzech Króli. Z punktu widzenia interesów pracowników to jest korzystna zmiana (pomijamy aspekt religii) bo Wielki Piątek wolny od pracy oznacza co roku bardzo długi weekend Wielkanocny. Trzech Króli np. w poniedziałek, wtorek albo środę takiej korzyści pracownikom nie daje.

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy w miejsce 3 maja - który dzień jest wolny od pracy - petycja nr 1 (Senat)

Petycja z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w celu ustanowienia Wielkiego Piątku dniem ustawowo wolnym od pracy i uchylenia Święta Narodowego Trzeciego Maja (P11-144/24).

Postulaty:

1) 3 maja przestaje być dniem wolnym od pracy a staje się nim Wielki Piątek.

2) Nowelizacja ma być dowodem tolerancji dla obywateli polskich innego wyznania chrześcijańskiego niż katolickie, dla kościoła prawosławnego, ewangelickiego i innych kościołów protestanckich. Wielki Piątek jest bowiem najważniejszym świętem w roku dla osób wyznania ewangelickiego.

3) Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w następujących krajach Europy Zachodniej: Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Łotwie, Estonii, Słowacji, Malcie, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

4) Trzeci Maja - od ponad 200 lat Konstytucja 3 Maja nie obowiązuje (obowiązywała tylko przez 14 miesięcy).

Wigilia, Trzech Króli - który dzień jest wolny od pracy - petycja nr 2 (Sejm)

W petycji czytamy: W interesie publicznym składam petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w celu ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy:

Art. 1. [Lista dni wolnych od pracy]

Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Święto Państwowe,

f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

n) 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

Święto Trzech Króli nie ma tak doniosłego charakteru spędzonego w rodzinnym gronie jak Wigilia, która nadal prawnie jest dniem roboczym. Dnia 24 grudnia, gdy większość Polaków specjalnie, aby przygotować się do wieczerzy wigilijnej celowo planuje urlop w tym dniu – nierzadko urlop na żądanie. Niestety dla utrzymania stałej pracy zakładów pracy jest to niemożliwe, aby urlop dostali wszyscy o niego wnioskujący, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów między pracownikami. Dodatkowo warto odnotować, iż ktoś kto regularnie nie wnioskuje w tym dniu urlop, uchodzi w zakładzie pracy za ateistę. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej petycji. BKSP-155-X-261/24