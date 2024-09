Pierwsza praca po studiach - ile dni urlopu przysługuje?

Podjęcie pierwszej pracy po studiach rodzi dużo pytań. Pracownik dopiero poznaje swoje prawa i obowiązki. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje w pierwszej pracy po studiach? Kiedy najwcześniej można skorzystać z urlopu?

Pierwsza praca po studiach a urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy w art. 152 przyznaje osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części i tak się w ogromnej większości przypadków dzieje.

Roczny wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeśli pracownik był zatrudniony mniej niż 10 lat. Pracownicy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 10 lat korzystają z 26 dni urlopu.

Należy pamiętać, iż do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz zatrudnienia wlicza się również lata nauki. Zatem jak wyliczyć urlop w pierwszej pracy? Skoro to pierwsza praca to pracownik nie posiada de facto stażu pracy, a więc pod uwagę bierze się jedynie ukończone szkoły i uczelnie. Przelicznik lat nauki w zależności od rodzaju ukończonej szkoły bądź uczelni zawiera art. 155 Kodeksu Pracy. Ukończenie żadnej z placówki edukacyjnej nie pozwala na doliczenie aż 10 lat. W związku z powyższym w pierwszej pracy zawsze pracownik otrzyma 20 dni urlopu na rok pracy.

Ważne W pierwszej pracy należy się 20 dni urlopu na rok kalendarzowy.

Warto podkreślić w tym miejscu, że krótsze zatrudnienie odpowiednio pomniejsza wymiar urlopu. Jeśli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy, będzie miał prawo do 10 dni urlopu. Jest to więc zasada proporcjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu do liczby miesięcy pracy w roku. Podobnie jest w sytuacji zatrudnienia na niepełny etat. Wymiar urlopu pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Urlop wypoczynkowy po studiach

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi po studiach? Czy można dodać do siebie lata nauki w liceum i na studiach? Polskie przepisy prawa pracy nie przewidują takiej możliwości. Do stażu pracy zalicza się lata nauki (zgodnie z przelicznikiem z art. 155 KP) tylko z ostatniej szkoły.

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat.

Pracownik, który po raz pierwszy w życiu podejmuje pracę po ukończeniu studiów, ma zaliczone aż 8 lat do stażu pracy (stażu urlopowego). Jest to najwyższa liczba lat jaką można wliczyć do stażu z tytułu nauki. W każdym razie nie jest ona równa, ani nie przekracza 10 lat, a co za tym idzie pracownik w pierwszej pracy zawsze ma prawo do 20 dni urlopu. W celu udowodnienia ukończenia uczelni pracownik przedstawia pracodawcy dyplom ukończenia studiów. Zatrudniony po studiach musi przepracować jeszcze 2 lata, aby mógł nabyć prawo do 26 dni urlopu.

Ważne Warto dodać, że 8 lat zalicza się zarówno z tytułu ukończenia studiów magisterskich, jak i licencjackich.

Kalkulator urlopu w pierwszej pracy

Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego obliczy także urlop należy w pierwszej pracy. Należy zaznaczyć, która szkoła została ukończona oraz określić pierwszy miesiąc pracy. Oblicz >>>

Kiedy można wziąć urlop w pierwszej pracy?

Wiemy już, ile urlopu przysługuje w pierwszej pracy. Kiedy można z niego skorzystać? Ustawodawca nie przewiduje nabycia prawa do pełnego wymiaru urlopu już z chwilą nawiązania stosunku pracy. Otóż naliczanie urlopu w przypadku pierwszej pracy polega na przyznawaniu po każdym przepracowanym miesiącu 1/12 z rocznego wymiaru urlopu.

Skoro pierwsza praca daje prawo do 20 dni urlopu w wymiarze rocznym to po pierwszym miesiącu pracy pracownik będzie mógł po raz pierwszy skorzystać z urlopu w 1,67 dnia. Pracownik może wziąć 1 dzień urlopu po pierwszym miesiącu pracy. Pamiętajmy, że pracodawca zawsze może korzystniej potraktować pracownika i pozwolić mu na zaokrąglenie do 2 dni wolnego. Należy jednak pilnować, aby w wymiarze rocznym nie została przekroczona liczba 20 dni.

Przykład Pracownica podjęła zatrudnienie po raz pierwszy w życiu na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy w wymiarze ½ etatu. Ukończyła wcześniej licencjat i przedstawiła pracodawcy stosowny dokument. Pracodawca zaliczył kobiecie do stażu pracy 8 lat z tytułu ukończenia studiów licencjackich. Pracownica ma prawo do 10 dni urlopu w roku, ponieważ umowa przewiduje pracę na pół etatu.

Ważne Jeśli pracownik skorzysta z większej niż przysługującej mu liczby dni urlopowych, u kolejnego pracodawcy otrzyma odpowiednio mniej wolnego.