Duże zmiany w Kodeksie pracy. Od 27 stycznia 2026 r. wypłata ekwiwalentu urlopowego na nowych zasadach oraz zmiana form wniosków i dokumentów kadrowych

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Od 27 stycznia 2026 r. wypłata ekwiwalentu urlopowego na nowych zasadach oraz zmiana form wniosków i dokumentów kadrowych

29 stycznia 2026, 09:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zmiany w kodeksie pracy 2026 ekwiwalent za urlop
Duże zmiany w Kodeksie pracy. Od 27 stycznia 2026 r. wypłata ekwiwalentu urlopowego na nowych zasadach oraz zmiana form wniosków i dokumentów kadrowych
gov.pl

Od 27 stycznia 2026 roku obowiązują zmiany w Kodeksie pracy. Chodzi o wprowadzenie postaci papierowej lub elektronicznej składania dokumentów uregulowanych w prawie pracy. Zmieniły się również zasady wypłaty ekwiwalentu urlopowego. Co trzeba wiedzieć?

Zmiany w Kodeksie pracy 2026

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk nr 1601) trafił do Sejmu 29 lipca 2025 r. Dnia 4 sierpnia 2025 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 12 września. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Następnie trwała praca w komisjach. Dnia 14 października zaprezentowano sprawozdanie podkomisji stałej, a 6 listopada przedłożono Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (sprawozdawca: Barbara Dolniak). Zgodnie ze stanowiskiem komisji należy uchwalić przez Sejm załączony projekt ustawy. II czytanie odbyło się dnia 3 grudnia. Projekt skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. 4 grudnia w sprawozdaniu komisji zadecydowano o odrzuceniu proponowanych poprawek. Tego samego dnia odbyło się III czytanie i głosowanie za uchwaleniem całości projektu ustawy. Wynik głosowania to: 234 za, 175 przeciw, 24 wstrzymało się. Ustawa została więc uchwalona.

Ustawa ma charakter deregulacyjny. Jest efektem prac Rządowego Zespołu do spraw Deregulacji powołanego przez Radę Ministrów w marcu 2025 r. W wielu miejscach Kodeksu pracy, gdzie wymagana jest pisemna forma złożenia dokumentu, wprowadza także formę elektroniczną. Upraszcza więc formalności i dostosowuje przepisy do współczesnych wymagań. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek i dnia 19 grudnia 2025 r. przekazana Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu do podpisu. USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw czyli w dniu 27 stycznia 2026 r.

Elektroniczne dokumenty w Kodeksie pracy - zmiany od 27 stycznia 2026 r.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadza się w wielu przepisach „postać papierową lub elektroniczną”. Dotychczas istnieje w tych miejscach zapis „forma pisemna” (dotyczy to następujących przepisów: art. 222 § 8, art. 231 § 3, art. 38 § 1, art. 38 § 2, art. 129 § 3, art. 129 § 4 pkt 3 i 4, art. 142, art. 143, art. 144, art. 150 § 5, art. 151 § 21, art. 1512 § 1, art. 1517 § 6, art., art. 174 § 1, art. 1741 § 1 i art. 2374 § 3 Kodeksu pracy). Budziła ona jednak wątpliwości: czy postać pisemna to tzw. papier czy także wersja elektroniczna dokumentu? Przykładem może tutaj być art. 30 § 3 Kodeksu pracy: Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 24 sierpnia 2029 r. (I PK 58/09) obowiązek złożenia oświadczenia woli na piśmie w tym przypadku oznacza zwykłą formę pisemną uregulowaną w art. 78 §1 Kodeksu cywilnego.

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Art.  781 Kodeksu cywilnego:

§  1.  Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§  2.  Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Wątpliwości potęguje posługiwanie się przez ustawodawcę w Kodeksie pracy także sformułowaniem „postać papierowa lub elektroniczna”. Skoro w jednym miejscu reguluje się postać pisemną, a w innym postać papierową lub elektroniczną, można zastanawiać się nad zasadnością ich rozróżnienia. W uzasadnieniu do projektowanej ustawy czytamy: Zachowanie postaci elektronicznej zachodzi np. w przypadku złożenia oświadczenia woli w wiadomości mailowej zakończonej wpisem imienia i nazwiska składającego to oświadczenie lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość. W pojęciu postaci elektronicznej mieści się także forma elektroniczna w rozumieniu k.c. Postać elektroniczna obejmuje bowiem zarówno formę elektroniczną zawierającą kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i np. mniej sformalizowany e-mail wysłany w sposób umożliwiający ustalenie osoby nadawcy.

Cyfryzacja procesów i elektronizacja dokumentacji jest dziś na porządku dziennym. Stąd konieczność po pierwsze uspójnienia nazewnictwa, a po drugie włączenia możliwości posługiwania się formą elektroniczną. Nowe przepisy zapewniają szybszy przepływ informacji, a więc usprawniają komunikację pomiędzy pracodawcą, pracownikami i związkami zawodowymi.

"Postać papierową lub elektroniczną" zamiast "firmy pisemnej" wprowadza się w następujących przepisach Kodeksu pracy:

  1. przekazanie informacji o monitoringu – art. 222 § 8 k.p.,
  2. przekazanie informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę – art. 231 § 3 k.p.,
  3. konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową – art. 38 § 1 i § 2 k.p.,
  4. sporządzenie rozkładu czasu pracy – art. 129 § 3 i § 4 pkt 3 i 4 k.p.,
  5. wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy – art. 142 k.p.,
  6. wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy – art. 143 k.p.,
  7. wniosek o zastosowanie systemu pracy weekendowej – art. 144 k.p.,
  8. wniosek o zastosowanie rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p., czyli ruchomego czasu pracy – art. 150 § 5 k.p.,
  9. wniosek o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych – art. 151 § 21 k.p. zdanie pierwsze,
  10. wniosek o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – art. 1512 § 1 k.p.,
  11. wniosek o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy – art. 1517 § 6 k.p.,
  12. wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego – art. 174 § 1 k.p.,
  13. wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pracy u innego pracodawcy – art. 1741 § 1 k.p.,
  14. instrukcja i wskazówki pracodawcy w zakresie zaznajomienia pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – art. 2374 § 3 k.p.

Wypłata ekwiwalentu za urlop od 27 stycznia 2026 r.

Przedmiotowa ustawa zmienia również termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dotychczas art.  171 Kodeksu pracy nie zawierał konkretnego wskazania, kiedy pracodawca wypłaca ekwiwalent. Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za urlop jest wymagalne od dnia rozwiązania umowy o pracę. Rodzi to problemy po stronie pracodawców, którzy muszą generować dodatkowe listy płac i przelewów. Niekiedy prowadzi to do nieprawidłowych obliczeń należnego ekwiwalentu. Wiąże się to z koniecznością ustalenia wysokości świadczenia przed ustaniem stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami terminem wypłaty ekwiwalentu urlopowego będzie dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę ustalony zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy. Jeżeli dzień ten wypada przed zakończeniem stosunku pracy, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dokonuje się w terminie 10 dni od zakończenia stosunku pracy. Gdy taki termin jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Dotychczasowe brzmienie art. 171 Kodeksu pracy:

§  1.  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§  2.  (uchylony)

§  3.  Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Nowe brzmienie art. 171 Kodeksu pracy (dodaje się §4-5):

w art. 171 po § 3 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:

§  1.  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§  2.  (uchylony)

§  3.  Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

§ 4. Pracodawca dokonuje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym zgodnie z art. 85.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z art. 85 przypada na dzień przed zakończeniem stosunku pracy. W takim przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, dokonuje się w terminie 10 dni od zakończenia stosunku pracy. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Ustawodawca uzasadnia powyższą zmianę koniecznością uproszczenia procesu rozliczeń przy rozwiązaniu umowy o pracę, a także ograniczenia liczby błędów wynikających z braku pełnych danych w dniu zakończenia pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2026, poz. 25)

Powiązane
Staż pracy 2026. Co się zmieni w Kodeksie pracy
Staż pracy 2026. Co się zmieni w Kodeksie pracy
Kodeks pracy: Automatyczna sankcja za opóźnienie wypłaty. Także premii kwartalnych [projekt nowelizacji 2026 r.]
Kodeks pracy: Automatyczna sankcja za opóźnienie wypłaty. Także premii kwartalnych [projekt nowelizacji 2026 r.]
Outsourcing pracowniczy i outsourcing procesowy w Kodeksie pracy? Sejmowa Komisja apeluje o wprowadzenie legalnych definicji, a outsourcing ma być uregulowany jak praca tymczasowa. Czy to bat na korporacje i koniec outsourcingu, jaki znamy?
Outsourcing pracowniczy i outsourcing procesowy w Kodeksie pracy? Sejmowa Komisja apeluje o wprowadzenie legalnych definicji, a outsourcing ma być uregulowany jak praca tymczasowa. Czy to bat na korporacje i koniec outsourcingu, jaki znamy?
Kadry
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy będą chronieni specustawą. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
29 sty 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy tymczasowa ochrona potrwa do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
29 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co miesiąc na konta polskich rodziców wpływa 800 zł „na dziecko”. Odpowiednio 1600, 2400, 3200 zł itd. w zależności od liczby dzieci. Ale jak się okazuje, po analizie wpisów i komentarzy Internatów, po rozmowach prowadzonych z młodymi osobami jak i z rodzicami, takie świadczenie 800+ jest w teorii – "na lepsze życie dzieci". W praktyce? Świadczenie jest przeznaczane: na kebaby, sushi, nowe iPhone’y dla mamy czy taty, na paznokcie, na alkohol, na paczki z Temu i „coś dla siebie” - mocne? Tak, ale prawdziwe. Oczywiście sytuacja wygląda różnie, w różnych rodzinach - więc nie chodzi o obrażanie kogokolwiek i zaglądanie mu do portfela. To są autentyczne wypowiedzi i po prostu życie. Czy zatem będzie to prowadziło do zamiany 800+ na bony, bo nie szanuje się świadczenia?
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
29 sty 2026

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.

Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Kalendarz przypomina: zrób to teraz, by twoje dane osobowe stały się bardziej bezpieczne
29 sty 2026

Bezpieczne dane osobowe. Jedno się nie zmienia w bezpieczeństwie danych w Internecie - fundamentem bezpieczeństwa w cyfrowym świecie pozostaje kontrola użytkownika nad własnymi danymi. Eksperci Sophos na podstawie doświadczeń ostatnich lat dowodzą iż osłabianie mechanizmów ochrony prywatności prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
