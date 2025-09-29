REKLAMA

Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Co z projektem ustawy? 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

Co z projektem ustawy? 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

29 września 2025, 19:44
[Data aktualizacji 29 września 2025, 19:51]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Rząd za 5 lat stażu obiecywał 2 dni urlopu. Za 10 lat pracy 4 dni. Za 15 lat 6 dni. Za 20 lat 8 dni. Za 25 lat 10 dni
Rząd za 5 lat stażu obiecywał 2 dni urlopu. Za 10 lat pracy 4 dni. Za 15 lat 6 dni. Za 20 lat 8 dni. Za 25 lat 10 dni
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej deklarowało w kwietniu koniec prac nad nowym typ dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wszystko wskazywało na to, że za kilka miesięcy Rada Ministrów przyjmie odpowiedni projekt ustawy nowelizującej. Urlop jest bardzo atrakcyjny - jest tym dłuższy, im dłuższy staż pracy ma pracownik. Nowe przepisu premiują więc pracowitość. Osoby ze stażem 25 lat pracy mają nie 26 dni urlopu, a 36 dni. I to rok w rok aż do emerytury. Jest to tak atrakcyjne, że dyskusje o tej propozycji rządu skupiają się od 1,5 roku na tym, dlaczego tylko niektórzy pracownicy mają mieć ten przywilej. I kiedy wszyscy.

Na stronie www Kancelarii Premiera pojawił się opis "Projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw" a w nim fragment:

"(...) wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni"

Link do tego projektu

Prace nad nowym urlopem się dłużą - do rządu trafiła nawet petycja nr 71-2025 dotycząca poprawy warunków pracy opiekunek dziecięcych w żłobkach publicznych i niepublicznych, a w niej propozycja jeszcze innego typu urlopu, czyli "zapewnienie dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny".

Poniżej odpowiedź rządu:

"W zakresie wprowadzenia dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny, ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz uznanie zawodu opiekunki dziecięcej za zawód wymagający szczególnej ochrony prawnej informuję, iż są to kwestie rozważane w ramach nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3."

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego:

urlop dla opiekunek

urlop dla opiekunek

Co z projektem ustawy? 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

Od samego początku politycy jasno mówili „Jest o przywilej tylko dla jednej grupy zawodowej – opiekunek i opiekunów pracujących w żłobkach". Mówili jasno i uczciwie. I od samego kilka milionów pracowników z innych grup zawodowych - jasno i uczciwie - żądają tego dla siebie. Od początku społecznej debaty o nowych typie urlopu wszyscy liczą, że przywilej po kilku lata testów w praktyce zostanie rozciągnięty na inne grupy zawodowe. W tej chwili politycy mówią: rozmawiamy tylko o nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. A Internauci pytają - Rozumiemy, ale kiedy nowelizacja Kodeksu pracy?

Jak ma działać nowy typ urlopu wypoczynkowego? Za każde 5 lat stażu dwa dni urlopu. Uprawnienie się kumuluje o kolejne 5 lat i kolejne

Dodatkowy urlop wypoczynkowy to w istocie wzór matematyczny oparty o „2 dni za 5 lat pracy”, czyli:

Kumulacja 1. 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 2. 10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 3. 15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 4. 20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 5. 25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni) + 26 dni urlopu "zwykłego".

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Trzy kroki obliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Pierwszy krok to sprawdzenie, ile pracownik ma zwykłego urlopu - 26 czy 20 dni. Z uwagi na wymogi co do wykształcenia opiekunek i opiekunek będzie to w praktyce zawsze 26 dni urlopu (studia są wliczane do stażu pracy).

Drugi krok to zastosowanie według wzoru X+X+X+X ..... + 26 dni urlopu, gdzie X to 2 dni urlopu (za każde 5 lat pracy).

Przykład

Przykład

Pracownik ma 10 lat stażu pracy więc X w jego przypadków wynosi 2+2=4 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Trzeci krok to zsumowanie 26 dni "normalnego urlopu" i dodatkowego.

Przykład

Przykład zastosowania wzoru X+X+X+X ..... + 26 dni urlopu = wymiar urlopu wypoczynkowego w roku Y

5 lat stażu – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego DPUW + 26 dni

10 lat stażu – 4 dni DPUW z (2+2) + 26 dni

15 lat pracy – 6 dni DPUW z (2+2+2) + 26 dni

20 lat pracy – 8 dni DPUW z (2+2+2+2) + 26 dni

25 lat pracy – 10 dni DPUW z (2+2+2+2+2) + 26 dni

Dodatkowy urlop nadzieją dla innych pracowników i ich obawy o reakcje pracodawców na 36 dni urlopu

Wprowadzenie tak rewolucyjnej instytucji do prawa jak "10 dni urlopu dodatkowego za 25 lat pracy" to nadzieja na poważną reformę kodeksu pracy. Np. w 2027 r. (rok wyborczy) albo 2028 r. i rozszerzenie "10 dni urlopu dodatkowego za 25 lat pracy" na inne grupy zawodowe. Wyrazem tych nadziei jest poniższa sonda:

Są też obawy. O to, czy pracodawcy zaakceptują, że w okresie 50 lat - 60/65 lat (przejście na emeryturę)

Zobacz również:

Nowy typ urlopu. Za 5 lat stażu 2 dni urlopu, 10 lat z 4 dniami, 15 lat pracy to 6 dni, z 20 lat jest 8 dni, a za 25 lat przysługuje 10 dni

I te nadzieje "na Kodeks pracy" ciągną się od kwietnia 2024 r. kiedy odbyła się konferencja prasowa - prowadziły ją min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemin. Aleksandra Gajewska.

Efektem tej konferencji z kwietnia 2024 r. jest upublicznienie 13 stycznia 2025 r. założeń ustawy nowelizującej. W odniesieniu do opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego co do urlopu dodatkowego jest to:

"Nowa instytucja urlopowa z urlopem w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni".

Opiekunki dzieci w żłobkach a przywileje nauczycieli

Załóżmy, że nauczyciel pracuje w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Wtedy działa art. 64 Karty Nauczyciela. I mamy taki przywilej w Karcie:

Ważne

art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Dodatkowy urlop dla opiekunów w żłobkach ma być rekompensatą zbliżoną do tego urlopu z art. 64 Karty Nauczyciela.

Podstawa prawna

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Projekt prowadzi min. Aleksandra Gajewska, a deklarowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2025 r.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Źródło: INFOR
