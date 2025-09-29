REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Emerycie, sprawdź swoje konto. ZUS zakończył wpłaty dla 6,5 mln osób

Emerycie, sprawdź swoje konto. ZUS zakończył wpłaty dla 6,5 mln osób

29 września 2025, 10:52
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
czternastka 2025 wpłaty zus konto emeryta
Emerycie, sprawdź swoje konto. ZUS informuje, że wszystkie czternastki zostały już wypłacone. Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku? Nie zawsze jest wypłacana. Sprawdź, kiedy może się okazać, że nie otrzymasz świadczenia.

Czternastki na kontach 6,5 mln osób

Wszystkie czternastki są już na kontach seniorów. Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało na Dolnym Śląsku prawie 700 tys. osób, w całym kraju - prawie 6,5 mln osób. Trafiło do nich łącznie ponad 7,6 mld zł netto.

Wypłata czternastek dla emerytów 2025

„Czternastka”, czyli kolejne roczne świadczenie pieniężne, na stałe wpisało się w harmonogram wypłat, które realizuje ZUS. - Żeby dostać dodatkowe pieniądze, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyznaje, wylicza i wypłaca czternastą emeryturę z urzędu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Czternastka 2025 - ile?

Tegoroczna czternasta emerytura wyniosła 1878,91 zł brutto – niemal o 98 zł więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak „trzynastka” (wypłacana w kwietniu), czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury, która obowiązuje od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyznał osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekraczało 2900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli było wyższe, ZUS zastosował mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Wypłata nie była realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto – to klienci, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto. Pod koniec września czternastki trafiły też do osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
