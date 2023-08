Zaległy dodatkowy urlop wypoczynkowy z powodu niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100, dalej jako: ustawa) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Ten dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. w przypadku urlopów przysługującym kuratorom sądowym czy pracownikom socjalnym).

Ważne Lekki stopień niepełnosprawności - brak prawa do dodatkowych 10 dni urlopu Osobie o orzeczonym lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnienie do dodatkowego 10 dniowego urlopu nie przysługuje. Taka osoba ma jedynie prawo do urlopu wypoczynkowego w zwykłym wymiarze – 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy i wymiaru czasu pracy.

Termin powiadomienia pracodawcy a data wydania orzeczenia

Można znaleźć w orzecznictwie taki pogląd, że art. 19 ustawy określa jedynie przesłanki prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Ani Kodeks pracy, ani powołane przepisy ustawy nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby do urlopu uprawnionej. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. Brak winy pracodawcy nie unicestwia samego prawa do urlopu wypoczynkowego, może jednak – razem z innymi okolicznościami – mieć znaczenie przy rozpatrywaniu roszczenia o ekwiwalent pieniężny przysługujący w „razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części (zob. uzasadnienie do wyroku SN z 29 czerwca 2005 r., sygn. II PK 339/04).

Niemniej jednak Minister Pracy i Polityki Socjalnej stoi jednak na innym stanowisku uznając, że nie ma znaczenia data dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, lecz data zaliczenia pracownika do jednego ze stopni niepełnosprawności. Upływ roku liczony od tej daty daje pracownikowi prawo do dodatkowego urlopu.

Pomimo tych poglądów, należy stosować przepisy, które obowiązują w tej materii, zatem art. 20c ustawy, który wskazuje, że osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w niniejszym rozdziale odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy.