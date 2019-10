Kiedy zaczyna się bieg okresu przedawnienia zaległego urlopu wypoczynkowego

Roszczenie o urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego jest ostatni dzień września roku następnego po roku, za który urlop przysługuje.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy powinien być pracownikowi udzielony w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Możliwy jest jednak dłuższy termin na wykorzystanie urlopu.

reklama reklama



Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Oznacza to, że zaległy urlop wypoczynkowy za miniony rok zostanie prawidłowo udzielony, pod warunkiem że rozpocznie się najpóźniej 30 września roku następnego, za który przysługuje.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 Kodeksu pracy). Rozpoczęcie biegu okresu przedawnienia urlopu wypoczynkowego następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który przysługuje urlop. Jeżeli jednak termin wykorzystania urlopu za dany rok uległ przesunięciu na następny rok kalendarzowy - czyli mamy do czynienia z urlopem zaległym - granicznym terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest ostatni dzień września roku następnego. Tym samym, w przypadku gdy zaległy urlop wypoczynkowy nie zostanie pracownikowi udzielony w obowiązującym terminie, od 30 września rozpocznie się bieg okresu przedawnienia prawa do tego urlopu.

Liczenie 3-letniego terminu przedawnienia nie zostało szczegółowo określone przepisami Kodeksu pracy, dlatego też stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Pracownik, który w 2015 r. nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ma prawo wykorzystać ten urlop, jako urlop zaległy, w roku następnym. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi takiego urlopu najpóźniej do 30 września 2016 r. Nieudzielenie przez pracodawcę urlopu zaległego w terminie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Nie powoduje jednak, że pracownik traci prawo do zaległego urlopu. Od 30 września 2016 r. rozpoczął się bieg 3-letniego okresu przedawnienia prawa pracownika do niewykorzystanego urlopu. Tym samym prawo do zaległego urlopu przedawni się 30 września 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: