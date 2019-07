Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela w 2019 r.

Nauczycielom, którzy nie wykorzystali przysługującego im urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent. Jak go obliczyć i ile wynosi? Sprawdź.

Nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego długość jest uzależniona od tego, w jakiego typu placówce jest zatrudniony.

Nauczycielowi szkoły feryjnej – zgodnie z Kartą Nauczyciela – przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Podczas ich trwania powinien on otrzymać co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanego wypoczynku.

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej (np. w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym czy też w zespołach) ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym na podstawie planu urlopów.

W obu przypadkach nauczyciel, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego może mieć wypłacony ekwiwalent, ale stanie się tak tylko w ściśle określonych przypadkach.

Jeśli nauczyciel nie wykorzystał w czasie ferii urlopu wypoczynkowego z powodu:

1. niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

2. urlopu macierzyńskiego,

3. odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

W pierwszej kolejności ma prawo do urlopu uzupełniającego, a nie do ekwiwalentu. W tych przypadkach otrzyma go tylko, jeżeli nie wykorzysta urlopu uzupełniającego.

Jeśli nauczyciel nie wykorzystał w czasie ferii urlopu wypoczynkowego z powodu:

1. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

2. powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego

Ma prawo do ekwiwalentu.

Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje, gdy jest nawiązany stosunek pracy. Można go otrzymać, tylko podczas jego zerwania.

Jak obliczyć przysługujący ekwiwalent?

Podstawę wymiaru ekwiwalentu stanowi wynagrodzenie przysługujące za jeden dzień urlopu.

Wysokość ekwiwalentu jest równa iloczynowi liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentowi za jeden dzień urlopu.

Ekwiwalent przysługuje nie więcej niż za 8 tygodni. Przyjmuje się, że nauczyciel ma prawo do 56 dni urlopu w roku kalendarzowym.