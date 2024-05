Wniosek o urlop macierzyński 2024 i 2025 r.

Jak, gdzie i do kogo złożyć wniosek o urlop macierzyński? Czy można korzystać z urlopu macierzyńskim jeszcze przed porodem i jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego. Jest kilka zagadnień, o których należy pamiętać - szczególnie, jeżeli z części urlopu macierzyńskiego korzysta ojciec dziecka czy członek rodziny. Wzór wniosku jest wówczas bardziej skomplikowany.

Ile wynosi urlop macierzyński?

Długość urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci. Niewątpliwie takie rozwiązanie jest logiczne. Im więcej dzieci, tym więcej obowiązków. Tak więc urlop macierzyński wynosi odpowiednio:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, dalej jako: KP). Podstawowym celem urlopu macierzyńskiego jest konieczność zapewnienia dziecku należytej opieki w pierwszych miesiącach jego życia oraz o regeneracja sił kobiety po porodzie (tzw. połóg). Urlop macierzyński służy także ochronie zdrowia matki oraz zdrowia i rozwoju dziecka. Z tego też względu niektóre okresy urlopu macierzyńskiego należą się kobiecie niezależnie od tego, czy faktycznie opiekuje się dzieckiem (np. przed porodem). Urlop macierzyński należy wykorzystać w naturze, co oznacza, że nie ma możliwości wypłacenia pracownicy ekwiwalentu pieniężnego w zamian za to świadczenie. Tak więc urlop macierzyński jest obowiązkowym urlopem ustawowym i tylko ściśle określona sytuacja (przesłanka) powoduje jego skrócenie. Stąd też pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego - może jedynie zrezygnować z części urlopu, o czym niżej. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

Wniosek o urlop macierzyński 2024 i 2025 r.

W 2024 r. jak i 2025 r. należy przestrzegać zasad przewidzianych w rozporządzeniu z dnia 8 maja 2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 937, dalej jako: rozporządzenie). Oczywiście przepisy te obowiązują do momentu, kiedy nie zostaną uchylone czy zmienione. Dlaczego jest to takie ważne? Rozporządzenie określa:

1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego

części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części;

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1;

3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3;

5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy

udzielającego takiego urlopu;

6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;

7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6;

8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego;

9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński? Przepisy KP nie określają, w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, gdyż przysługuje on z mocy prawa maksymalnie od dnia porodu. Kodeks pracy podaje jednak termin przekazania pracodawcy wniosku o urlop rodzicielski – powinno być to 21 dni od dnia porodu.

Forma wniosku o urlop macierzyński. Jak złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Co ważne, wymaganej przez przepisy postaci papierowej lub elektronicznej nie należy utożsamiać z formą pisemną i formą elektroniczną, o których mowa w KC. W szczególności nie jest wymagane złożenie przez wnioskodawcę odręcznego podpisu lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego pod treścią wniosku. W praktyce chodzi więc o każdą formę utrwaloną, która pozwala na odczytanie treści oświadczenia wnioskodawcy. Wniosek może zostać sporządzony na przykład poprzez odręczne napisanie, wydrukowanie treści czy w jakiejkolwiek formie elektronicznej, jak choćby e-mail czy MMS.

Urlop macierzyński przed porodem - wniosek i zaświadczenie lekarskie

Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu zawiera: 1) imię i nazwisko pracownicy; 2) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. Do wniosku dołącza się kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

W konkretnych okolicznościach również inny członek najbliższej rodziny może złożyć wniosek o urlop macierzyński. Jest to możliwe w przypadku:

śmierci matki (o część urlopu macierzyńskiego, przypadającą po dniu śmierci matki)

porzucenia dziecka przez matkę

kiedy matką jest pracownica z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

gdy matka pracownica przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń, kiedy ze względu na stan zdrowia nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem.

Wniosek ojca o korzystanie z urlopu macierzyńskiego

Wniosek ojca w postaci papierowej lub elektronicznej, złożony nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem urlopu, powinien zawierać:

imię i nazwisko ojca

imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka

oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystanych przed porodem

informację o długości okresu, na który ma zostać udzielony urlop macierzyński ojcu.

Do wniosku należy dołączyć:

odpis aktu urodzenia dziecka

oświadczenie matki o zamiarze rezygnacji z części urlopu albo o rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli matka jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.