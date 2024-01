Polskie ubezpieczenie zdrowotne działa zagranicą. W jakich krajach można korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych

Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą dzięki temu korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w Polsce oraz w niektórych państwach zagranicą. Gdzie działa polskie ubezpieczenie zdrowotne?

Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w niektórych państwach zagranicą. Podstawą tych uprawnień są przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych zawarte w aktach prawa Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych z państwami niewchodzącymi w skład Unii, w szczególności – regulujących wystąpienie z niej Wielkiej Brytanii.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają w szczególności: pracownicy,

rolnicy, domownicy i pomocnicy rolników,

osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące,

osoby wykonujące pracę nakładczą,

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

duchowni,

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie ich rodzin,

żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych, straży pożarnej itd.,

posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy,

emeryci, renciści,

uczniowie, studenci, doktoranci,

bezrobotni,

osoby posiadające w Polsce status uchodźcy,

bezdomni wychodzący z bezdomności.

EKUZ przepustką do świadczeń medycznych zagranicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to unijny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia zagranicą. Każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce może otrzymać taką kartę. Jej wydanie jest bezpłatne.



Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do leczenia wyłącznie niezbędnego i nieplanowanego. Może korzystać ze świadczeń jedynie w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, jak jego obywatele. W szczególności, jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to zapłaci za nią także polskie posiadacz EKUZ.

Gdzie obowiązuje EKUZ

Prawo do bezpłatnego leczenia przysługuje polskim posiadaczom EKUZ w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz w Wielkiej Brytanii.

Do EFTA należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Państwa te nie należą do Unii Europejskiej.

Krajami, w których EKUZ uprawnia do korzystania z usług medycznych są wobec tego:

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Włochy

Ponadto na podstawie EKUZ można korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terytoriach zamorskich:

francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,

portugalskich: na Azorach i Maderze,

hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Ważne EKUZ nie obowiązuje natomiast: na Wyspach Normandzkich (Guernsey, Jersey) i wyspie Man,

w Monaco, San Marino i Watykanie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 384 z 12.11.2019, str. 1) Protokół w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2021, str. 10)