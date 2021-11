Będzie wyższa składka wypadkowa przy zmianie struktury spółki. Zmiana ta obowiązuje już od 18 września 2021 r. Jak uchronić się przed dodatkowymi kosztami?

Wyższa składka wypadkowa - zmiana struktury spółki

Przekształcenia struktury spółki spowodują wzrost składki wypadkowej? Dnia 18 września 2021 r. weszły w życie nowe zasady rozliczania składki wypadkowej w przypadku zmiany struktury spółki. Dla których firm zmiany okażą się niekorzystne i jak uchronić je przed ryzykiem poniesienia dodatkowych kosztów?

Zgodnie z opublikowaną Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 3 września 2021), od 18 września 2021 r. weszły w życie przepisy dot. rozliczeń składki wypadkowej w przypadku przekształceń spółek.

Na podstawie artykułu 5 ustawy pkt. 5, według nowych zasad przy ustalaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, nie będzie stosować się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek. Dotychczas w orzecznictwie sądowym przeważał pogląd, że dopuszczalna jest sukcesja stopy procentowej składki pomiędzy podmiotami, które na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są odrębnymi płatnikami składek (np. wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2009 r., II UK 292/08, OSNP 2010/19-20/247).

Zmiana formy prawnej spółki - nowa składka wypadkowa

- Powyższa zmiana przepisów oznacza, że przy zmianie struktury spółki należy ustalić nową stopę składki wypadkowej. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której zmiana formy prawnej spółki = nowy płatnik = nowa stopa składki wypadkowej. Mając na uwadze to równanie, wprowadzone zmiany mogą być korzystne dla tych płatników, którzy mają wysoką wypadkowość i tym samym wysoką składkę wypadkową. Będą natomiast niekorzystne dla firm, które kładły nacisk na bezpieczeństwo w ramach swoich struktur i tym samym zapewniały bezpieczne miejsce pracy, co w naturalny sposób przekładało się na mniejszą wypadkowość – mówi Monika Grządziela, Dyrektor Rozwoju Biznesu firmy doradczej W&W Consulting.

Ponowne ustalenie składki wypadkowej na „nowego płatnika” może znacznie pogorszyć sytuację pracodawców, którzy po przekształceniu będą traktowani jak nowy podmiot i staną przed koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

- W związku z tymi zmianami rekomendujemy ocenienie ryzyka zmiany składki wypadkowej w firmie, analizę dokumentacji i przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, ponieważ obawiamy się zaprzepaszczenia dotychczasowych wysiłków pracodawców w zakresie BHP i w kreowaniu bezpiecznych miejsc pracy, mających służyć zmniejszeniu wskaźnika wypadkowości i podniesieniu bezpieczeństwa pracowników – podsumowuje Ekspert W&W Consulting.

Źródło: W&W Consulting