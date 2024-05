Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych a urlop wypoczynkowy

Przykład

Wiktor W. był niezdolny do pracy z powodu choroby w maju 2024 r. Niezdolność trwała przez 10 dni. Ze względy na to, że była to jego pierwsza choroba w 2024 r. za okres tej niezdolności Wiktor W. zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 KP. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz premie miesięczne, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania zasiłków. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane do końca danego miesiąca, a premia miesięczna do 10. dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r. i jest to miesięczne wynagrodzenie pracownika za wskazany okres, wypłacane w tych samych miesiącach, w których zostało osiągnięte oraz premie miesięczne przysługujące za te miesiące, lecz wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca.